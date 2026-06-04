„Наричаха ме урод“: Историята на дете от Благоевград разтърси България

Всяко второ дете в България преживява някаква форма на насилие и всяко дете трябва да бъде защитено, каза Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ за България, по време на националната конференция „ЗаКрила: От пилотни модели към устойчиви практики“ в София.

Общата ни цел е всяко дете в България да живее в условия на сигурност и безопасност, да е защитено и да се чува гласът му, каза тя. По време на форума ще представим подходи и планове, но винаги трябва да помним, че в сърцевината е детето, което се нуждае от помощ, не се е чувствало в безопасност, детето, което е имало доверие в някого, дете, което се намира някъде и иска да бъде чуто, каза още Де Бройн, предава БТА.

Като потвържедние на това е историята, описана от bTV за детенце, което си остригало косата заради системен тормоз. Сигналът е от родители на 6-годишно момиченце в детска градина в Благоевград.

Родителите твърдят, че детето е тормозено от другите деца, а учителката, вместо да се намеси, съветвала момиченцето да не споделя с майка си и баща си, за да не ги тревожи.

„Искам дебело да подчертая, че нашите претенции изобщо не са към тях, към нито една от тях, и като цяло изобщо не са към детската градина. Нашите претенции са към точно един определен човек“, заяви бащата на детето Борислав Василев.

„Тук виждам преподавател на другото ни дете, което също е в същата градина, и искам да изкажа благодарност за изключително добрата работа. С нея имаме много добра комуникация и обратна връзка и работим заедно като екип, както и с нейната колежка“, посочи той.

„Нашето детенце преди около два месеца направи акт на автоагресия, който ни притесни изключително много“, сподели майката на момичето Дора Мавродиева.

„Тя сама си отряза косата почти до гола главичка в една много голяма част отпред. Това е изключително показателно, че е ставало въпрос за нещо, свързано с външния ѝ вид“, разказа майката.

„Обясни ни, че са ѝ казвали, че е изключително грозна, че няма да бъде хубава на тържеството, че няма смисъл изобщо да се гледа. Използвали са обидата „урод“, посочиха родителите на детето.

По думите им е имало и физическа агресия към него от други деца, поради което се допитват до учителката в групата. „При последния разговор тя прояви изключително арогантно и неуважително поведение към мен и съпруга ми, най-вече към съпруга ми“, посочи Дора Мавродиева.„Ситуацията беше такава, че аз опитах да разговарям с нея. Тя ми отговори, че тъй като съм се обърнал към нея не с „госпожа“, а само по фамилно име, отказва да говори с мен. Попитах я защо ми отказва, след като имам важни въпроси, които искам да задам. Тя отново отказа да говори с мен. Тогава директно я попитах защо детето ми е тормозено. Отговорът беше, цитирам: „Писна ми. Никой не ти тормози детето. Това, че тя е посочила определено дете и е казала, че ѝ е ударило шамар, нищо не значи“, обясни Борислав Василев.

След като заявил, че със съпругата му ще разговарят с директорката, реакцията на госпожата била смях и реплика, че е никой. Учителката го попитала дали знае кой е мъжът ѝ, че имал много връзки в столицата, че бил съдия и че бил шеф на някаква камара в България.

„Когато се свързахме с госпожа Харалампиева – колежка на госпожа Маркова, тя ни потвърди, че конкретната ситуация не се е случила по време на нейната смяна и няма потвърждение за какво точно става въпрос. Като цяло детето обяснява, че това е пореден случай на тормоз от страна на други деца. Най-притеснителното в ситуацията е, че според детето госпожа Маркова му е обяснявала, че не трябва да споделя вкъщи с родителите си какво се случва в детската градина и какво преживява през деня. Казвала му е да не се оплаква, за да бъдат спокойни родителите и да няма скандали и притеснения“, разказа майката на момичето.

"Първо искам да уверя обществеността като ръководител, че обвиненията в тормоз далеч се разминават със субективните факти. Детето посещава редовно детската градина, успешно е адаптирано към групата, включва се с желание и интерес във всички организирани занимания и ежедневни дейности. Атмосферата в групата е спокойна, а колегите непрекъснато се грижат за безопасността на децата. За мен е интересно решението на родителите, тъй като вратите на детската градина винаги са широко отворени. Всъщност за техните притеснения научихме след публикации в медиите. Държа да подчертая, че и към настоящия момент при мен няма входирано никакво съобщение или сигнал за тези притеснения“, коментира директорката на детската градина – г-жа Низамова.

В позиция на Община Благоевград се посочва, че са предприели спешни действия по установяване на фактите и обстоятелствата.

Междудругото де Бройн изнесе още важна информация на конференцията. Трябва да се има предвид, че се променя естеството на насилието, ситуацията бързо се променя и се измества към дигиталния свят, където е много по-висока степента на насилие и агресия в различни платформи, в които децата ни навигират, посочи още Де Бройн. По думите ѝ, тези нови рискове се развиват много по-бързо отколкото се развива реакцията на системите. Въпросът, на който трябва да отговорим днес, е дали сме готови да отговорим на това насилие, така че наистина да защитим децата. България е постигнала изумителен напредък, много силно лидерство, важни реформи и ангажимент за иновации. Моделът за закрила е силен пример за това как институциите и организациите работят заедно, предоставят различни услуги „под една шапка“ и го правят по новаторски начин. Винаги интересът на детето трябва да заляга във всяко решение, което взимаме за децата, допълни Кристина де Бройн.

Моделът „ЗаКрила“ е обхванал повече от 5000 деца в България, каза още Де Бройн и обърна внимание на предизвикателства като това, че този модел трябва да бъде прилаган в цялата страна, за да достигне до всички деца. Препоръките на ЕС за развитие и укрепване на интегрирани системи за закрила на децата са част от общите препоръки на ЕК и България е предприела действия, за да се стигне до финалната част на този процес, допълни тя.

Последният етап на реформите не може да се осъществи само от една институция. Закрилата на детето е споделена отговорност, важно е да има лидерство на национално равнище, на което вече сме свидетели, нужно е да има и сътрудничество между системите на полицията, правосъдието, здравеопазването, образованието, каза още тя. Всички споделяме една цел, за да може да направим така, че всяко дете да има достъп до висококачествени услуги и нито едно дете не е изоставено само да се лута в системата, и когато поиска помощ от системата, да я получи, допълни Де Бройн.

Конференцията е организирана от УНИЦЕФ – България, Държавната агенция за закрила на детето, Института по социални дейности и практики и фондация „Асоциация Анимус“. Във форума участват представители на институции, експерти и партньори, за да обсъдят как България може да гарантира по-добра закрила, подкрепа и възстановяване за децата, преживели насилие.

Днес е Международният ден на защита на децата от агресия.

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