Пребитото детенце още е в критично състояние, за втори път в болница
Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
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Бащата е задържан за 72 часа, а при присъда може да получи между 3 и 15 години затвор
6-годишно момиченце си отрязало косата заради тормоз в детска градина
Правата са нарушени, защото са изнесени данни, които издават неговата самоличност
13-годишно момиче, прието в Спешно-приемно отделение на благоевградската болница, твърди, че е жертва на физическа агресия от страна на биологичния си...
ДАЗД поиска от СЕМ да прецени дали съдържанието на клипа на Гери-Никол е вредно и неподходящо за психичното, емоционално и нравствено развитие на конк...
Служителите на отдел "Закрила на детето" все още нямат яснота какви са намеренията на бащата на малката Алиса. Началникът на отдела Ренета Инджова каз...
Какво направи държавата за Крисия, Хасан и Ибрахим, та да има право да се снима с тях? От няколко дни малките ни таланти стиснаха ръцете на толкова мн...
София. Скандално видео с майка, която кара децата си да пушат взриви социалната мрежа. В него се вижда как жената кара хлапетата да пушат цигари и да...
Майка ми не можа да ме отклони от политиката, казва Ана
София. "Ще настоявам пред всички органи за закрила и пред всички компетентни институции месечните помощи за дете да бъдат обвързани с минималната запл...
Само психолог влиза при детето, следователи и съдии са зад стъклото
Враца. Изтезаваният Цецко от Враца, който трогна цяла България, докара тежки санкции във врачанската социална служба. Шефката на отдела за закрила на...
Месец след като взриви медиите, скандалът около Дневния център за деца и младежи с увреждания "Св. Анна" в Пловдив продължава да тлее. В началото...