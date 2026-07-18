Наш курорт е на 2-ро място за семейна почивка в Европа! Причината

Българският Слънчев бряг е сред най-добрите дестинации за семейна почивка в Европа според съотношението между цена и качество. Това показва годишният Family Holiday Costs Barometer на британската пощенска служба Post Office. Докато за повечето българи там е халтура отвсякъде, европейците явно го приемат добре.

В класацията за 2026 г. черноморският курорт заема второто място, като е изпреварен единствено от португалския регион Алгарве, пише "Индипендънт".

Семейната вечеря е най-евтина именно в България

Проучването сравнява цените на десет типични туристически разхода, сред които кафе, бира, безалкохолни напитки, минерална вода, слънцезащитен крем, репелент срещу насекоми, пици за деца, обяд за двама и вечеря за цяло семейство.

Общата стойност на тези разходи в Слънчев бряг е около 142 британски лири, съвсем малко над първенеца Алгарве със 140 лири.

Българският курорт обаче оглавява класацията по един показател – най-евтината семейна вечеря с напитки, която струва средно 73 британски лири, докато в Алгарве цената достига 78 лири.

Испания доминира в класацията

Осем испански курортни района попадат сред най-изгодните места за семейна ваканция.

Третото място е за Коста Тегисе на остров Лансароте, следван от Менорка и Коста Брава.

В челната десетка влизат още Тенерифе, Мармарис в Турция, Коста дел Сол, Коста Бланка и Пафос в Кипър.

Най-скъпата дестинация е в Италия

Сред 22 анализирани курорта Соренто в Италия е определен като най-скъпата семейна дестинация.

Разходите там достигат 268 британски лири, което е почти двойно повече в сравнение с Алгарве.

Изследването отчита и сериозни разлики в цените между отделните курорти – до 92% за едни и същи туристически разходи.

Експертите съветват: Проверявайте цените предварително

От Post Office Travel Money препоръчват туристите внимателно да планират бюджета си преди пътуване.

Според експертите именно Португалия, Испания и България предлагат най-доброто съотношение между цена и качество за семейна почивка през 2026 година.

Топ 10 на най-изгодните семейни дестинации в Европа за 2026 г.