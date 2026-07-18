Наш курорт е на 2-ро място за семейна почивка в Европа! Причината

Българският Слънчев бряг е сред най-добрите дестинации за семейна почивка в Европа според съотношението между цена и качество. Това показва годишният Family Holiday Costs Barometer на британската пощенска служба Post Office. Докато за повечето българи там е халтура отвсякъде, европейците явно го приемат добре.
В класацията за 2026 г. черноморският курорт заема второто място, като е изпреварен единствено от португалския регион Алгарве, пише "Индипендънт".
Семейната вечеря е най-евтина именно в България
Проучването сравнява цените на десет типични туристически разхода, сред които кафе, бира, безалкохолни напитки, минерална вода, слънцезащитен крем, репелент срещу насекоми, пици за деца, обяд за двама и вечеря за цяло семейство.
Общата стойност на тези разходи в Слънчев бряг е около 142 британски лири, съвсем малко над първенеца Алгарве със 140 лири.
Българският курорт обаче оглавява класацията по един показател – най-евтината семейна вечеря с напитки, която струва средно 73 британски лири, докато в Алгарве цената достига 78 лири.
Испания доминира в класацията
Осем испански курортни района попадат сред най-изгодните места за семейна ваканция.
Третото място е за Коста Тегисе на остров Лансароте, следван от Менорка и Коста Брава.
В челната десетка влизат още Тенерифе, Мармарис в Турция, Коста дел Сол, Коста Бланка и Пафос в Кипър.
Най-скъпата дестинация е в Италия
Сред 22 анализирани курорта Соренто в Италия е определен като най-скъпата семейна дестинация.
Разходите там достигат 268 британски лири, което е почти двойно повече в сравнение с Алгарве.
Изследването отчита и сериозни разлики в цените между отделните курорти – до 92% за едни и същи туристически разходи.
Експертите съветват: Проверявайте цените предварително
От Post Office Travel Money препоръчват туристите внимателно да планират бюджета си преди пътуване.
Според експертите именно Португалия, Испания и България предлагат най-доброто съотношение между цена и качество за семейна почивка през 2026 година.
Топ 10 на най-изгодните семейни дестинации в Европа за 2026 г.
Алгарве, Португалия
Слънчев бряг, България
Коста Тегисе (Лансароте), Испания
Менорка, Испания
Коста Брава, Испания
Тенерифе, Испания
Мармарис, Турция
Коста дел Сол, Испания
Коста Бланка, Испания
Пафос, Кипър