Любопитно

Жени били първите пивовари

Не я съдете по халбата!

Жени били първите пивовари
18 юли 26 | 10:20
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Дамата, която избира бирата, знае вкуса на свободата

Забравете клишетата – модерната любителка на бирата не прилича на никоя отпреди 20 години. Тя е активна, образована, любопитна, обича пътешествията, концертите, добрата храна и хората с чувство за хумор. И изобщо не се интересува дали някой смята, че в чашата ѝ трябва да има вино.

Има един малък момент, който почти всеки е виждал.

Лятна вечер. Масите пред заведението са пълни. Някъде звучи музика. Компанията се смее. Сервитьорът пристига с поднос, а върху него – няколко добре изстудени халби, покрити с фина бяла пяна.

Преди години почти всички халби щяха да спрат пред мъжете на масата.

Днес една от тях почти сигурно е предназначена за жена. И никой дори не повдига вежди. Защото времената се промениха. Всъщност не се промени бирата. Промени се жената.

Онази, която вече не избира напитката си, за да изглежда изискана, а за да ѝ харесва. Онази, която не следва правилата на чуждите представи, а собственото си настроение. Тя спокойно може да си поръча чаша шампанско на официална вечеря, коктейл на плажа и голяма студена бира след дълъг работен ден. Без да се обяснява. Защото истинската елегантност никога не е зависела от това какво има в чашата.

Жената на XXI век не иска етикети. И върху напитките си

Само допреди две-три десетилетия рекламите почти единодушно рисуваха бирата като територия на мъжете. Стадионът, барбекюто, футболният мач, майсторът пред скарата, шумната приятелска компания – това беше добре познатата картина.

Жената присъстваше в кадър, но рядко държеше халбата.

Днес това изглежда почти архаично.

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Все повече производители по света признават, че жените вече не са нишова аудитория. Те са сред най-любопитните консуматори, когато става дума за нови стилове, сезонни предложения и крафт бири. Не защото търсят „женска бира“ – подобно определение всъщност все повече губи смисъл, а защото търсят качество, характер и вкус. И това променя цялата бирена култура.

Как изглежда жената, която избира бира?

Най-интересното е, че няма универсален портрет.

Тя може да е адвокат, която след напрегнат ден сяда на терасата с приятели.

Може да е архитект, която прекарва уикендите по фестивали.

Може да е лекар, предприемач, журналист, дизайнер или музикант.

Общото между тях не е професията, а отношението към живота.

Тези жени рядко следват модата сляпо. Те предпочитат да откриват сами. Обичат новите вкусове, пътуват, четат, интересуват се от гастрономия, посещават фермерски пазари, дегустации, концерти и събития на открито. За тях удоволствието няма нужда от излишен блясък.

Именно затова бирата толкова естествено се вписва в този начин на живот.

Психолозите често казват, че изборът ни разказва истории за нас.

Жените, които избират бира, обикновено ценят непринудеността. Те предпочитат разговорите пред позата, смеха пред демонстрацията и компанията пред етикета.

Бирата вече има женско лице

Любопитна тенденция през последните години е, че все повече дами се интересуват не само каква бира пият, а и как е произведена. Те разпознават различните стилове, търсят местни пивоварни, посещават фестивали и не се притесняват да задават въпроси за хмела, малца или ароматния профил.

Ако преди разговорите около бирата са били "светла или тъмна", днес темите са много по-богати. Плодови нотки или цитрус? Пшенична или белгийски ейл?

Лагер или IPA? Коя бира подхожда на морски дарове? Коя е най-добра с барбекю?

Тази нова култура няма нищо общо със старите стереотипи. Тя прилича повече на света на добрата кухня, специалното кафе или качественото вино – свят, в който най-важно е удоволствието от откриването.

И вероятно затова все повече жени се чувстват толкова естествено в него.

Колкото и парадоксално да звучи, бирата всъщност има... женска история.

Още преди хилядолетия именно жените са били първите пивовари. В Древна Месопотамия приготвянето на бира било част от ежедневието в домакинството, а в Шумер дори съществувала богиня на бирата – Нинкаси, на която е посветен един от най-старите известни химни в света. По-късно, през Средновековието, именно жените – познати в Англия като alewives – варели и продавали бира по домовете си.

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Тогава никой не смятал, че бирата е "мъжка". Напротив. Тя била част от семейната трапеза, ежедневната храна и домашния поминък.

Едва с индустриализацията през XVIII и XIX век, когато малките домашни пивоварни постепенно били заменени от големи фабрики, производството преминало в ръцете на мъжете. Постепенно се променил и образът на напитката. Рекламите започнали да показват бирата като символ на мъжествеността – футбол, лов, автомобили, работнически компании и шумни наздравици.

Така се ражда един от най-успешните маркетингови митове на XX век. Мит, който днес все по-бързо се разпада.

Младите хора все по-рядко делят напитките на "мъжки" и "женски". Вместо това ги избират според вкуса, повода и компанията. Това важи с особена сила за крафт бирите, които през последните години привличат все повече жени.

Знаете ли, че...

• Най-старата известна рецепта за бира е на повече от 4000 години.

• В Средновековието бирата често е била по-безопасна за пиене от водата.

• В много европейски държави съществуват специални бирени спа центрове, където ваните са с бирена мая, хмел и малц.

• Международният ден на бирата се отбелязва всеки първи петък на август.

• В Чехия и Германия има музеи, посветени изцяло на историята на бирата.

Каква бирена дама сте?

Отговорете си само на един въпрос: Къде бихте изпили най-сладката си бира?

• На плажа по залез? Романтик.

• На рок концерт? Авантюрист.

• В планинска хижа? Свободен дух.

• В уютен квартален бар с приятели? Душата на компанията.

• На терасата у дома след дълъг ден? Ценител на малките удоволствия.

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Звезди, които не крият любовта си към бирата

Няма как да говорим за разбитите стереотипи, без да погледнем към световните знаменитости. Много от най-известните жени в шоубизнеса спокойно застават пред камерите с бутилка или халба бира в ръка. За тях това е просто любимата напитка, а не послание.

Риана никога не е крила, че обича да се забавлява без излишна показност. Папарашки снимки и кадри от социалните мрежи многократно са я показвали с бира по време на почивки, фестивали и зад кулисите на концертите.

Хелън Мирън с типичното си британско чувство за хумор неведнъж е отбелязвала, че предпочита добре охладена бира пред далеч по-претенциозни напитки. За носителката на „Оскар“ удоволствието няма нужда от излишен блясък.

Ема Уотсън също често е снимана с пинта бира в типичните английски пъбове. Звездата от поредицата за Хари Потър коментира, че предпочита спокойните вечери с приятели пред шумните светски партита.

Дженифър Лорънс, известна с това, че никога не играе ролята на недостижима звезда, често говори за простите удоволствия в живота. Сред тях е и студената бира след напрегнат работен ден.

Лейди Гага не крие симпатиите си към напитката. В интервюта е разказвала, че след тежки концерти понякога предпочита именно бира, за да се отпусне.

Хейли Бийбър пък превърна една обикновена бирена бутилка в интернет сензация, след като демонстрира нестандартен начин за отварянето ѝ без отварачка.

Българският пример

У нас една от известните дами, които открито признават любовта си към бирата, е Алекс Раева.

В интервю за списание ELLE на въпроса какво най-много обича да пие през лятото певицата отговаря с усмивка:

„Много неженско и неелегантно, но бира!“

Кратък отговор, който казва всичко. Понякога удоволствието няма нужда от оправдание.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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