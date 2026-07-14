Крадците от Лувъра проговориха: Получили сме едва 25 000 евро

Според признанията им пред разследващите, двамата мъже били вербувани само три дни преди извършването на кражбата от тайнствен организатор, който искал да продаде накитите. В замяна им обещал сума между 15 000 и 25 000 евро - нищожна част от истинската стойност на плячката, съобщава Le Monde.

Операцията, по техните думи, била ръководена от човек, известен само с прякора "Жо", чиято истинска самоличност те отказват да разкрият, както заради страх за собствения си живот, така и за живота на близките им. Организаторът засега успешно се изплъзва на разследващите.

Двама изпълнители с много различни истории

41-годишният Абдулай Н. - нелицензиран таксиметров шофьор и бивша звезда в социалните мрежи с клипове на мотокрос каскади - признава, че е бил вербуван именно заради репутацията си на моторист и не толкова спокойното си минало.

"Известен съм с това, че карам мотоциклети, атлетичен съм, енергичен, находчив", разказва той в показанията си, добавяйки без заобикалки: "Знаех, че ще ограбя Лувъра." Съгласил се е заради сериозни финансови затруднения.

36-годишният Геламала А. - безработен алжирец, страдащ от Синдрома на Диоген - твърди обратното. По неговите думи, не е знаел истинската цел на операцията.

"Никога нямаше да се съглася, ако знаех, че става дума за Лувъра", настоява той, обяснявайки, че му е било казано, че ще участва в обир на обикновен бижутерски магазин.

Разочарован поръчител

Според разказа на Абдулайе, организаторът останал далеч не доволен от резултата:

"Поръчителят не беше доволен. Смяташе, че сме могли да вземем още."

Той критикувал и начина, по който двамата напуснали музея през прозореца. След предаването на бижутата на "други хора", чакащи на паркинга, и двамата заподозрени твърдят, че повече не са виждали безценните артефакти, а самият паркинг се превръща в мястото, където полицията окончателно губи следите на откраднатите съкровища.

Мистерията продължава

Въпреки признанията, най-важният въпрос остава без отговор, кой стои зад организацията на обира и къде се намират кралските бижута на Франция днес. Двамата заподозрени продължават да пазят мълчание за самоличността на "Жо", а разследването все още не е приключило.

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