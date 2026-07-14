Потите се като след маратон? 10 трика, с които да останете свежи дори в 35-градуса

Потенето е напълно естествен начин, по който организмът се охлажда. През летните жеги обаче то често се превръща в истинско изпитание – мокри петна по дрехите, неприятна миризма и усещане за постоянен дискомфорт.

Добрата новина е, че има няколко лесни начина да намалите изпотяването и да се чувствате по-свежи през целия ден.

1. Нанасяйте антиперспиранта вечер

Малко хора знаят, че антиперспирантът действа най-добре, когато се поставя вечер върху чиста и суха кожа. През нощта активните съставки имат време да подействат, а ефектът остава и през следващия ден.

2. Избирайте дрехи от памук и лен

Синтетичните материи задържат топлината и влагата. Памукът, ленът и бамбукът позволяват на кожата да "диша" и намаляват изпотяването.

3. Пийте повече вода

Когато организмът е добре хидратиран, той регулира температурата си по-лесно и не се налага да се охлажда толкова интензивно.

4. Намалете лютото и алкохола

Лютите храни, кафето и алкохолът могат временно да засилят изпотяването, защото повишават телесната температура и стимулират нервната система.

5. Не носете тъмни и прилепнали дрехи

Черното поглъща повече топлина, а тесните дрехи пречат на циркулацията на въздуха около тялото.

6. Носете резервна тениска

Ако денят ви е дълъг, една допълнителна тениска в чантата може да ви спаси от неприятни ситуации.

7. Използвайте мокри кърпички

Освежаването на лицето, врата и подмишниците в най-горещите часове помага повече, отколкото много хора предполагат.

8. Ограничете стреса

Не само жегата причинява потене. При много хора тревожността води до още по-силно изпотяване, особено на дланите и подмишниците.

9. Ако се потите прекомерно, потърсете лекар

Когато изпотяването е толкова силно, че пречи на ежедневието, може да става дума за хиперхидроза – състояние, което подлежи на лечение.

10. Не се страхувайте от потенето

Потта сама по себе си няма миризма. Неприятният аромат се появява, когато бактериите по кожата разграждат отделения секрет. Затова добрата хигиена е по-важна от количеството парфюм.

Любопитен факт

Човек може да отдели до 2–3 литра пот за един ден при екстремни горещини или интензивно физическо натоварване.

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