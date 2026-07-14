Близнаци ли са? Красавица подлуди мрежата с шокираща прилика с Холанд

До преди броени дни името на Анастасия Костромитина беше познато основно в модните среди. Днес 24-годишният руски модел е сред най-коментираните хора в социалните мрежи, след като милиони потребители откриха поразителната ѝ прилика със звездата на Норвегия Ерлинг Холанд.

Всичко започва с кратко видео, публикувано от майка ѝ Мария Костромитина. В него Анастасия имитира характерните движения и радостта след гол на норвежкия нападател. Само за часове клипът обикаля света, а интернет избухва с коментари, че двамата приличат повече на близнаци, отколкото на случайни двойници, съобщава vesti.bg.

„Сравняват ме с Холанд от години“

Самата Анастасия признава, че подобни сравнения съвсем не са новост.

По думите ѝ хората започнали да я оприличават на Ерлинг Холанд още преди около четири години.

В началото това я притеснявало и дори я обиждало, но с времето променила отношението си.

Днес тя гледа на необичайната прилика като на нещо, което я отличава и привлича вниманието.

Успешен модел още преди вирусната слава

Костромитина живее в Москва и работи за руската модна агенция Motion Models.

Тя вече има сериозна кариера зад гърба си, като е участвала в рекламни кампании на световноизвестни марки като Dyson, Uniqlo и Clarins, снимала е множество фотосесии и е дефилирала на модни подиуми.

След вирусното видео интересът към профилите ѝ в социалните мрежи буквално експлодира, а международни медии съобщават, че моделът вече получава нови рекламни предложения именно заради необичайната прилика с футболната звезда.

Защо всички говорят за нея?

Потребителите в социалните мрежи откриват редица общи черти между двамата – руса коса, светли синьо-сиви очи, високи скули, изразена челюст и характерното сериозно изражение.

Популярността на видеото се засили още повече покрай силното представяне на Ерлинг Холанд на Световното първенство тази година, когато той отново се превърна в една от най-обсъжданите фигури във футбола.

Макар първоначално да не е приемала сравнението с усмивка, днес Анастасия Костромитина изглежда е превърнала неочакваната прилика с една от най-големите футболни звезди в света в трамплин за още по-успешна кариера.

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