Кейн срещу Холанд: Кой е №1 преди големия сблъсък?

Двама от най-смъртоносните нападатели в световния футбол – Хари Кейн и Ерлинг Холанд – ще се изправят един срещу друг в един от най-очакваните четвъртфинали на Световното първенство. А сравнението между двамата никога не е било по-актуално.

Машини за голове

След трансфера си в Байерн Мюнхен през 2023 г. Хари Кейн промени представата, че е велик футболист без трофеи. Английският капитан вече има две титли в Бундеслигата, две европейски "Златни обувки" и вече е отбелязал 6 гола на Мондиал 2026.

Ерлинг Холанд също впечатлява. Нападателят на Норвегия има 7 попадения на настоящото световно първенство и общо 62 гола в 51 мача за националния отбор – средно по един гол на всеки 71 минути, статистика, която изглежда почти нечовешка, пише BBC.

Кой е по-полезен за отбора?

Макар Холанд да е определян като класически голмайстор, статистиката показва, че той все по-често участва и в изграждането на атаките.

Въпреки това Кейн остава по-завършеният футболист. Нападателят на Англия се връща по-дълбоко в халфовата линия, създава повече положения и участва значително по-активно в играта на отбора.

През миналия сезон с Байерн той е имал почти два пъти повече докосвания на топката, създал е два пъти повече голови положения и е завършвал повече успешни дрибъли от Холанд.

Норвегия зависи повече от Холанд

Статистиката показва още една любопитна разлика.

Когато Холанд не отбележи гол, процентът победи на Норвегия спада драстично. Без негово попадение скандинавците печелят по-малко от една трета от мачовете си.

При Англия зависимостта от Кейн не е толкова голяма благодарение на футболисти като Джуд Белингам, който също прави силен турнир.

Легендите вече избраха

Бившият английски национал Джо Харт нарече Холанд „абсолютно чудовище“, докато Уейн Рууни заяви, че норвежецът е вдъхнал увереност на целия си национален отбор.

За Кейн двамата също не спестиха похвалите. Според Рууни той притежава инстинкта на великите централни нападатели, а Харт подчерта, че английският капитан се доверява напълно на техниката си във всеки решаващ момент.

Кой води в преките двубои?

Любопитното е, че двамата са се срещали само два пъти.

Победа за Холанд с Манчестър Сити – 4:2 срещу Тотнъм.

Победа за Кейн с Тотнъм – 1:0, в мача, в който стана голмайстор №1 в историята на клуба.

Сега обаче залогът е много по-голям – място на полуфиналите на Световното първенство.

Как ще се развие ще разберем утре в полунощ.

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