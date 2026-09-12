Аржентина оцеля в червена буря! Алварес взриви Швейцария в продълженията
Световният шампион спечели с 3:1 след 120 минути, а спорното изгонване на Емболо преобърна драмата в Канзас Сити
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Световният шампион спечели с 3:1 след 120 минути, а спорното изгонване на Емболо преобърна драмата в Канзас Сити
И двамата са почти еднакво добри
„Ла Роха“ е с 609 минути без попадение във вратата си на световни първенства, но „червените дяволи“ вече направиха чудо
Двубоят е на 12 срещу 13 юли
Гостите да черпят с баклава, отърваха се геройски
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Мачът идва на фона на проблеми и напрежение и в двата лагера
Българката е сред осемте най-добри на турнира в Уестън
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Българинът заработи 14 точки за световната ранглиста и 3340 евро
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