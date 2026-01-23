С характер и обрат Каратанчева стигна до четвъртфинал

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Уестън (САЩ) с награден фонд от 30 хиляди долара. Поставената под номер 7 българка победи представителката на домакините Ава Родригес със 7:6(4), 6:2 в двубой, продължил 1 час и 56 минути.

Каратанчева започна колебливо срещата и изостана с 1:4 в първия сет, а при 3:5 успя да спаси два сетбола на собствен сервис. Националката показа характер, обърна до 6:5 в своя полза и в последвалия тайбрек доминира напълно, като поведе с 5:0 точки и го спечели убедително със 7:2. Във втория сет българката направи два пробива за 4:1 и без сериозни затруднения затвори мача при 6:2.

На четвъртфиналите Каратанчева ще срещне победителката от двубоя между втората поставена Бианка Андрееску и София Домингес.

В надпреварата на двойки на същия турнир Диа Евтимова отпадна на четвъртфиналите. 38-годишната българка и Катержина Манделикова отстъпиха пред първите поставени американки Алюра Самарипа и Марибела Самарипа със 6:4, 1:6, 4:10 в мач, продължил 76 минути.

