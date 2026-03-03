Иван Иванов опасно близко до експлозиите в ОАЕ

Българският тенис талант Иван Иванов се оказа в непосредствена близост до ескалиращото напрежение в Близкия изток, след като турнирът, в който трябва да вземе участие, беше временно прекратен заради въздушна заплаха в района.

Лидерът в световната ранглиста при юношите се намира във Фуджайра, ОАЕ, където е заявен за участие в надпревара от сериите Чаланджър. Провеждането на турнира обаче е поставено под сериозен въпрос, след като по време на квалификационен двубой днес се чуха силни експлозии в района.

Срещата между Даниил Остапенков и Хаято Мацука беше прекъсната при резултат 6:3, 4:6, 2:1 в полза на руския състезател. По информация от организаторите, силният звук е дошъл от експлозия на свален дрон, предизвикала пожар в близко нефтено пристанище. Играчите и официалните лица са били евакуирани незабавно, а към момента няма яснота дали мачът ще бъде доигран, предаде БГНЕС.

Инцидентът идва на фона на рязко влошената обстановка в региона след военна операция на Израел и САЩ срещу Иран, при която бе убит върховният лидер - Али Хаменей.

В отговор Техеран предприеракетни и дронови удари по цели в няколко държави от региона, което доведе до засилени мерки за сигурност и прекъсване на редица спортни и обществени събития.

