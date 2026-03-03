Трите най-велики мача на Джони Велинов

Георги Велинов е един от най-великите вратари в историята на българския футбол.

Джони е правил чудеса от храброст не един път, а невероятните му изяви под рамката са основополагащи за част от най-великите победи в историята на ЦСКА. Ето и Топ 3 на най-големите мачове на Джони Велинов:

14 уникални спасявания за най-великия мач на вратар в историята

30 септември 1981

Реал Сосиедад – ЦСКА 0:0

Цветан Йончев забива изключителен гол в края на първата среща с испанския шампион за КЕШ. С него ЦСКА печели с 1:0, но губи Йончев, който при головия удар се удря в гредата и получава комоцио, което го вади за реванша в Сан Себастиан. Този мач ще се започни с феноменалните изяви на Георги Велинов под рамката, което оставя вратата на ЦСКА суха и води до краен успех.

Дори испанските медии се прекланят пред действията на Джони, който е направил впечатляващите 14 невероятни спасявания, след като цял мач действията се развиват именно пред вратата му. Представянето на Георги Велинов срещу Реал Сосиедад е толкова силно, че то му печели приза „Футболист №1 на България“ през 1981 година.

Укроти Кени Далглиш, постави Ливърпул на колене

17 март 1982

ЦСКА – Ливърпул 2:0

ЦСКА губи първия четвъртфинал за КЕШ от Ливърпул с 1:0, а в първите минути на реванша Джони Велинов оставя „червените“ в мача със серия от страхотни спасявания. Вратарят успява да укроти легендарния Кени Далглиш и ЦСКА изравнява играта. В крайна сметка „червените“ пращат мача в продължения, след като Стойчо Младенов вкарва.

В 102-рата мин. пак той прави 2:0 и отново Джони Велинов е подложен на страхотен натиск, но прави серия от спасявания, а отделно излиза безстрашно да блокира центриранията пред вратата му, което е основен фактор и за сухата мрежа на ЦСКА. Пореден уникален мач на Джони, помогнал за класирането на полуфинал в КЕШ.

Има място за старите кучета в Парма

2 октомври 1991

Парма – ЦСКА 1:1

Джони Велинов се е завърнал в ЦСКА след престои в Португалия и Сливен. Той вече се води ветеран по тогавашните разбирания, но показва, че има място за старите кучета. След 0:0 с Парма в София няма големи надежди за продължаване в турнира за Купата на УЕФА. Нещата стават още по-зле, когато съдията отсъжда дузпа в полза на Парма при 0:0.

Зад топката е Алесандро Мели, а Велинов отразява удара му. Все пак италианците успяват да вкарат, въпреки че Джони прави куп спасявания, демонстрирайки страхотен рефлекс. ЦСКА обаче бележи решително попадение в последната минута, когато с летящ плонж с глава Велиян Парушев прави 1:1 и „червените“ продължават с гол на чужд терен.

