Много неприятна новина изненада Левски

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се е контузил тежко в коляното по време на срещата с Локомотив София преди два дни и ще бъде извън строя около два месеца.

Това разкри старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес на пресконференцията преди задаващия се сблъсък с Лудогорец от междинния 24-ти кръг на Първа лига.

Така таранът на софиянци ще пропусне мачовете до края на редовния сезон, а е много вероятно да бъде аут и за тези от плейофната фаза. Както е известно, родният шампионат приключва в края на месец май.

"Играчът, който се контузи последно, е Сангаре. При едно действие в последния мач той получи сериозна контузия в коляното. Диагнозата ни показва, че ще бъде дълго време извън строя. Според диагнозата, която имаме от медицинския щаб, приблизително два месеца ще отсъства", заяви Веласкес.

Не мога да конкретизирам дати за завръщане. Това, което имам като информация, е, че обстоятелствата вероятно ще изискват хирургическа намеса. Най-нормалното е след такава интервенция, при положителен развой на нещата, след около два месеца да бъде отново с нас", каза Веласкес.

