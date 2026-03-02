Черно море взе решение за Илиян Илиев

Илиан Илиев остава начело на Черно море - поне на този етап. От варненския клуб излязоха с официална позиция в подкрепа на наставника след загубата с 1:2 от Добруджа в Добрич. Поражението удължи негативната серия на "моряците" до четири поредни мача без победа през пролетния дял на сезона.

След срещата Илиев намекна, че са възможни промени, като не изключи и вариант да се оттегли от поста си. Въпреки това ръководството демонстрира доверие към треньора и апелира за единство в трудния момент.

"Най-силното оръжие на Черно море е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения.

Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите", написаха от клуба.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com