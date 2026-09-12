Черно море взе решение за Илиян Илиев
От клуба обявиха съдбата на треньора
Следете всички новини, анализи и коментари за Илиян Илиев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От клуба обявиха съдбата на треньора
Просто казах, че си тръгвам
Кога става ясен наследникът му
Очаква се промяната да стане факт
Напълни ефира с глупави клишета
Какво каза националният ни селекционер
Няма играч на ЦСКА в националния отбор
Коментира и ситуацията с Ботев Пд
Предстои ни още една контрола с Гърция
Ето какво каза отново националният треньор
Вакантен ли е постът национален селекционер
Решението на националния селекционер
Да не е човек на мястото на националния треньор
Защо се е стигнало до напрежението между двамата
Треньорът на Черно море разочарован от загубата
Досегашният управител на ВиК Шумен Илиян Илиев поема пернишкото дружество
Илиян Илиев е новият треньор на "Локомотив" Пловдив, обявиха от клуба на официалната си страница. Спецът е постигнал споразумение с ръководството на "...