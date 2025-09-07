Илиян Илиев с жалки обяснения за поредния позор

Селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев съжали за загубата с 0:3 от Грузия и я отдаде на груби индивидуални грешки.

Треньорът бе категоричен, че играчите са започнали добре мача, но след това са подарили попадения за съперника.

„Не мисля, че сценарият от мача с Испания се повтори. Срещу Испания ни пресираха и отбелязаха рано. Тук в началото пресирахме и създадохме ситуации. Имаше нервност при тях заради резултата, който направиха в първия мач. Направихме перфектни 15-20 минути. Подарихме им трите гола. И първия, и втория, а да не говорим за третия.

Това опира до самочувствие. Веднага ни падна тоносът след първия гол. Подарихме им победата, въпреки че са добър отбор и имат добри индивидуалности. Дадохме им да си върнат самочувствието.

Видяхме ги, че са нервни. Изкараха си набързо жълти картони. Говорихме и с другите хора в щаба. Преди имаше поне четири дни между мачовете. Сега имахме три и с пътуване.

Проблемът е психологически. Някои момчета, които показаха самочувствие срещу Испания, тук бяха на коренно различно ниво".

