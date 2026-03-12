Реал Мадрид размаза Манчестър Сити с 3:0 и хвърли Европа в шок

Реал Мадрид победи Манчестър Сити с 3:0 на „Сантяго Бернабеу“ в първия осминафинал между двата отбора в Шампионската лига. Големият герой за испанския гранд стана Федерико Валверде, който отбеляза хеттрик и постави сериозна основа за класиране напред. Винисиус Жуниор пропусна възможност резултатът да стане още по-тежък, след като пропусна дузпа през второто полувреме. Реваншът в Англия е следващия вторник.

Първата сериозна опасност дойде в 19-ата минута, когато Бернардо Силва можеше да се възползва от грешка на Валверде, но ударът му излезе в аут. Малко след това Реал удари. Вратарят на домакините изведе отлично Валверде, който премина покрай Нико О'Райли и след това преодоля Донарума за 1:0.

Само седем минути по-късно уругваецът нанесе втория удар. Валверде отново се оказа на правилното място и прати топката за втори път в мрежата на Манчестър Сити за 2:0.

Три минути преди почивката той довърши английския шампион. Валверде оформи своя хеттрик и даде огромен аванс на Реал още преди паузата.

Второто полувреме започна с възможности и пред двете врати. В 58-ата минута Арда Гюлер изведе Винисиус Жуниор сам срещу вратаря. Донарума фаулира бразилеца и съдията отсъди дузпа. Потърпевшият изпълни, но италианският национал спаси.

До края на срещата Манчестър Сити опита да върне поне един гол. Куртоа обаче се намеси решително и спря опасни удари на Семеньо и Нико О'Райли.

В друг мач от вечерта Будьо-Глимт отново впечатли в турнира. Норвежкият тим победи Спортинг Лисабон с 3:0 и записа пета поредна победа в Шампионската лига. Предишните четири успеха бяха срещу Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер на два пъти.

Сондре Фет откри резултата от дузпа в 32-рата минута. До почивката се разписа и Оле Бломберг, а Каспер Хьог оформи крайното 3:0 в 71-вата минута.

В друга среща Пари Сен Жермен победи Челси с 5:2 след зрелищен двубой в Париж.

Домакините два пъти повеждаха чрез Брадли Баркола и Усман Дембеле, но Челси изравняваше чрез Мало Густо и Енцо Фернандес. ПСЖ реши мача в последния четвърт час, когато се разписаха Витиня и Хвича Кварацхелия на два пъти за крайното 5:2.

Първи мачове от осминафиналите в Шампионската лига:

Байер Леверкузен (Германия) - Арсенал (Англия) – 1:1

Будьо/Глимт (Норвегия) - Спортинг Лисабон (Португалия) – 3:0

Пари Сен Жермен (Франция) - Челси (Англия) – 5:2

Реал Мадрид (Испания) - Манчестър Сити (Англия) – 3:0

От вторник:

Галатасарай (Турция) - Ливърпул (Англия) - 1:0

Аталанта (Италия) - Байерн Мюнхен (Германия) – 1:6

Атлетико Мадрид (Испания) - Тотнъм (Англия) – 5:2

Нюкасъл (Англия) - Барселона (Испания) – 1:1

Реваншите са на 17 и 18 март.

