Футболна Америка полетя с най-мощната победа на световното
Съдомакините удариха Парагвай с 4:1 пред над 70 хиляди зрители и звездна публика на "СоФай"
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Съдомакините удариха Парагвай с 4:1 пред над 70 хиляди зрители и звездна публика на "СоФай"
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