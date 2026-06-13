Футболна Америка полетя с най-мощната победа на световното

САЩ започна участието си на 23-тото Световно първенство по футбол с най-убедителната победа в турнира досега - 4:1 срещу Парагвай в първия мач от група D. Съдомакините на форума, който се провежда заедно с Мексико и Канада, превърнаха вечерта на стадион "СоФай" в Ингълууд край Лос Анджелис в зрелищен старт пред 70 492 зрители.

Фоларин Балогун вкара два гола още преди почивката, Кристиян Пулишич беше в основата на ранния удар, а Джовани Рейна сложи точка на разгрома в добавеното време. Сред публиката бяха Том Круз и сър Дейвид Бекъм, което превърна мача в спортно и светско събитие с мащаба на холивудска премиера.

Американски ураган още от първите минути

Селекцията на Маурисио Почетино не влезе предпазливо в турнира, а натисна Парагвай от самото начало. Още в 7-ата минута атаката на САЩ разкъса южноамериканската защита, след като Кристиян Пулишич проби през четирима съперници и отвори пространство за Уестън Макени. Последвалото отиграване доведе до автогол на Дамиан Бобадиля, който прати топката в собствената си врата и даде ранно предимство на домакините.

Голът отприщи още по-голямо самочувствие в американския тим. САЩ играеше с високо темпо, агресивно движение без топка и видима увереност, че вечерта може да се превърне в ударно послание към останалите отбори в групата. Парагвай опита да задържи ритъма, но трудно излизаше от натиска и често беше принуден да защитава дълбоко около наказателното си поле.

Балогун превърна натиска в наказание

В 28-ата минута американците стигнаха до втори гол чрез Фоларин Балогун, но попадението беше отменено заради засада в хода на атаката на Пулишич. Това не спря централния нападател, който само три минути по-късно вече имаше редовен гол на сметката си. Балогун завърши атака след асистенция на Пулишич и направи резултата 2:0, като даде на САЩ още по-удобен контрол върху мача.

Истинският удар дойде в петата минута на добавеното време на първата част. Малик Тилман намери пролука между линиите на парагвайския отбор и изведе Балогун в позиция, от която нападателят не сбърка. Така САЩ се прибра на почивката със солиден аванс и с усещането, че е подчинил съперника не само в резултата, но и в цялостното темпо на играта.

Парагвай върна надежда, но не и мача

Отборът на Густаво Алфаро трябваше да търси реакция след тежката първа част и успя да стигне до гол в 73-тата минута. Натурализираният бразилец Маурисио върна едно попадение за Парагвай и за кратко внесе напрежение в иначе уверения ход на американската вечер. Попадението обаче не промени посоката на двубоя, защото САЩ не допусна срив и продължи да държи мача далеч от опасна развръзка.

Парагвайците имаха нужда от бърз втори удар, но не успяха да го нанесат. Американският състав запази дисциплина, затвори пространствата и не позволи на съперника да превърне последните минути в хаотичен натиск. Така южноамериканският гол остана само утешителен, а не начало на обрат.

Рейна затвори вечерта като истинско шоу

Крайното 4:1 беше оформено в осмата минута на добавеното време от Джовани Рейна, който се появи като резерва и използва последния голям момент за САЩ. Попадението му не просто увеличи резултата, а подчерта разликата между двата отбора в тази вечер - единият имаше скорост, идеи и настроение, другият все по-трудно удържаше атаките.

Нидерландският рефер Дани Макели даде дълго добавено време, а американците го използваха, за да превърнат победата в още по-шумна заявка. Рейна добави последния щрих към мач, който ще остане като гръмък старт за отбора на домакините и като сигнал, че САЩ не иска просто да участва на домашния Мондиал, а да бъде фактор в него.

Звездна публика за звездна вечер

На трибуните на "СоФай" футболът срещна Холивуд и голямата спортна символика. Том Круз беше сред зрителите, а сър Дейвид Бекъм привлече огромно внимание в ден, в който преди двубоя се сдоби със звезда в холивудската Алея на славата. Присъствието им даде допълнителен блясък на мач, който и без това носеше тежестта на голямо откриване за американския тим.

Сцената в Ингълууд беше точно такава, каквато домакините мечтаеха да покажат - пълен стадион, глобална публика, мощна атмосфера и резултат, който влиза веднага в заглавията. За САЩ това беше не само спортна победа, а вечер на самочувствие пред света.

Група D вече има свой първи голям знак

В група D са още Австралия и Турция, което прави началния успех на САЩ още по-важен. Победа с три гола разлика дава на отбора силна позиция в класирането и психологическо предимство пред следващите двубои. При формат, в който всяка точка и всяка голова разлика могат да тежат сериозно, 4:1 срещу Парагвай е старт, който отваря широко вратата към следващата фаза.

Тази победа е и първият голям емоционален капитал за американския футбол на домашния Мондиал. САЩ показа лице на отбор, който има скорост, водещи фигури и достатъчно дълбочина, за да удря и от резервната скамейка. Най-важното за Почетино е, че тимът не само спечели, а го направи с игра, която създава очакване - точно това, от което един домакин има нужда в началото на световно първенство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com