Ето кога и къде Роналдо ще обяви края

Кристиано Роналдо е на път да се сбогува с международния футбол на мястото, където започна неговото забележително спортно пътешествие. Според редица спортни източници, легендарният капитан на Португалия се подготвя да изиграе последния си мач пред родна публика по-късно тази година.

Очаква се 41-годишният футболист да сложи край на кариерата си в националния отбор по време на сблъсъка от Лигата на нациите срещу Уелс, насрочен за 24 септември на стадион „Жозе Алваладе“ в Лисабон.

Въпреки че все още няма официално потвърждение от Португалската футболна федерация или от самия играч, информацията сочи, че Роналдо иска да си вземе последно „сбогом“ именно на съоръжението, където направи първите си стъпки в професионалния футбол, пише "Вести".

Стадион „Жозе Алваладе“ с капацитет от 52 095 места заема специално място в кариерата на Кристиано. На него той израства през юношеските си години в академията на Спортинг (Лисабон), преди трансферът му в Манчестър Юнайтед през 2003 г. да постави началото на една от най-великите футболни кариери в историята.

Предстоящият двубой от Лигата на нациите предоставя идеалната възможност за рекордьора по брой участия и голмайстор номер едно за страната си да пусне завесата след повече от две десетилетия на най-високо международно ниво.

Ако събитието бъде потвърдено официално, то ще позволи на милионите фенове да изпратят своя идол в дома на клуба, от който започна всичко. Предстоящата среща вече предизвиква огромен обществен и медиен интерес, превръщайки се в едно от най-чаканите спортни събития за годината.