Байерн помете Санкт Паули и отвори шампионското шампанско

Байерн Мюнхен направи огромна стъпка към титлата в Бундеслигата, след като разгроми Санкт Паули с 5:0 в мач от 29-ия кръг и увеличи преднината си на върха до 12 точки. Успехът идва в ключов момент от сезона и дава възможност на баварците да станат шампиони още следващия уикенд. В същото време Борусия Дортмунд загуби от Байер Леверкузен и окончателно изостана в битката. Разликата на върха вече изглежда трудно преодолима.

Байерн реши мача още в началото, когато Джамал Мусиала откри резултата в деветата минута. Попадението се оказа не просто важно за двубоя, а и историческо - това бе 101-ият гол за тима от началото на сезона, с което бе изравнен рекордът в Бундеслигата.

Домакините контролираха напълно играта през първата част и не позволиха на съперника да създаде сериозни опасности, като задържаха минималния аванс до почивката.

След паузата Байерн натисна още повече и бързо превърна успеха в разгром. Леон Горецка реализира второто попадение в 53-ата минута, с което баварците официално подобриха собствения си рекорд от сезон 1971/1972 по отбелязани голове.

До края на срещата Майкъл Олисе, Николас Джаксън и Рафаел Герейро също се разписаха и оформиха крайното 5:0. Байерн демонстрира пълно превъзходство и затвърди статута си на най-резултатния отбор в първенството.

Загубата на Борусия Дортмунд с 0:1 от Байер Леверкузен допълнително улесни задачата на Байерн. „Жълто-черните“ остават втори, но дистанцията вече е сериозна и натискът върху тях се увеличава.

В дъното ситуацията също остава напрегната. Санкт Паули удължи серията си без победа до пет мача и заема позицията за плейоф за оставане в елита. Тимът е на две точки зад Кьолн и има четири точки преднина пред Волфсбург, което оставя битката за оцеляване напълно отворена.

Двубои от 29-я кръг от Първа Бундеслига:

Санкт Паули - Байерн Мюнхен 0:5

Борусия Дортмунд - Байер Леверкузен 0:1

Хайденхайм - Унион Берлин 3:1

РБ Лайпциг - Борусия Мьонхенгладбах 1:0

Волфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2

От петък:

Аугсбург - Хофенхайм 2:2

В неделя:

Кьолн - Вердер Бремен

Щутгарт - Хамбургер ШФ

Майнц - Фрайбург

Байерн Мюнхен води в класирането със 76 точки, следван от Борусия Дортмунд с 64, РБ Лайпциг с 56, Щутгарт с 53, Байер Леверкузен с 52, Хофенхайм с 51 и други.

