Кристъл Палас и Райо Валекано гонят първа европейска корона

Кристъл Палас и Райо Валекано излизат довечера в Лайпциг за финал, който вече е исторически и за двата клуба. Мачът за трофея в Лигата на конференциите започва в 22:00 часа на стадион „Лайпциг“ в Германия, а нито английският, нито испанският тим досега е достигал до европейски финал.

Двата отбора никога не са се срещали помежду си, но сезонът ги изведе до най-големия мач в международната им история. Победителят ще вдигне купата и ще получи място в основната фаза на Лига Европа през следващия сезон, ако вече не е спечелил квота през вътрешното първенство.

За Кристъл Палас това е едва второ участие в европейските турнири след Интертото през 1998 г. Лондонският клуб стигна до финала в турнир, който може да промени европейската му визитка само за една вечер. Райо Валекано също няма дълга история на континенталната сцена, като най-запомнящият се поход на тима остава този през сезон 2000/01 в Купата на УЕФА, когато испанците отпаднаха на четвъртфиналите от Алавес.

Двата състава влизат в сблъсъка с различно настроение от последните си мачове в първенствата. Райо завърши сезона в Ла Лига с победа 2:1 като гост на Алавес, което даде на отбора по-спокоен старт към финалната седмица. Кристъл Палас, напротив, загуби с 1:2 у дома срещу шампиона на Англия Арсенал, но поражението не променя мащаба на шанса, който стои пред лондончани.

Английският футбол вече има силно европейско присъствие през сезона. Астън Вила донесе трофей за клубовете от Висшата лига с триумфа си в Лига Европа, а Арсенал също ще играе финал, след като в събота се изправя срещу ПСЖ в битката за Шампионската лига. На този фон Кристъл Палас ще опита да добави още един английски успех, но срещу себе си има отбор, който също вижда в тази вечер рядък шанс за пробив.

Мениджърът на Кристъл Палас няма да може да използва Чейк Дукуре и Еди Нкетия. В състава на Райо Валекано отсъства Луис Фелипе. Тези кадрови липси могат да се окажат важни в мач, в който напрежението, дисциплината и малките детайли често решават повече от формата в първенството.

Самият трофей в Лигата на конференциите е висок 57,5 сантиметра и тежи 11 килограма. Дизайнът му включва 32 шестоъгълни елемента, които се издигат от основата. За Кристъл Палас и Райо Валекано обаче купата тежи далеч повече от официалните си 11 килограма - тя е шанс един от двата клуба да излезе от периферията на европейските турнири и да запише най-значимата страница в историята си.

