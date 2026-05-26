Идва най-дългото световно първенство в историята

Най-голямото събитие в световния спорт - Мондиал 2026, започва на 11 юни.
България няма да участва, но по Българската национална телевизия ще гледаме на живо всеки от тези 104 мача в историческия турнир с 48 отбора в три държави - САЩ, Мексико и Канада.
Денят на откриването и неговото място - митичният "Ацтека" в Мексико Сити, също ни напомнят за "добрите години". Там се появи българският отбор за откриването на Мондиал 1986 пред милиардна световна аудитория, в мач срещу актуалния тогава шампион на планетата Италия (1:1)- Сега всичко започва на 11 юни с Мексико - Южна Африка.
Следват 96 мача в маратонски цикъл, в който няма почивен ден чак до 8 юли, преди четвъртфиналите. В някои дни и нощи ще гледаме дори по пет двубоя. Големият брой отбори обуславя такъв календар на турнира.
Ето я и пълната програма по дни и часове за световното първенство (всички мачове ще се предават по БНТ 1 или БНТ 3).
Групова фаза
11 юни, 22:00 Мексико - Южна Африка, група А
12 юни, 05:00 Южна Корея - Чехия, група А
12 юни, 22:00 Канада - Босна и Херцеговина, група В
13 юни, 04:00 САЩ - Парагвай, група D
13 юни, 22:00 Катар - Швейцария, група В
14 юни, 01:00 Бразилия - Мароко, група С
14 юни, 04:00 Хаити - Шотландия, група С
14 юни, 07:00 Австралия - Турция, група D
14 юни, 20:00 Германия - Кюрасао, група Е
14 юни, 23:00 Нидерландия - Япония, група F
15 юни, 02:00 Кот д`Ивоар - Еквадор, група Е
15 юни, 05:00 Швеция - Тунис, група F
15 юни, 19:00 Испания - Кабо Верде, група Н
15 юни, 22:00 Белгия - Египет, група G
16 юни, 01:00 Саудитска Арабия - Уругвай, група Н
16 юни, 04:00 Иран - Нова Зеландия, група G
16 юни, 22:00 Франция - Сенегал, група I
17 юни, 01:00 Ирак - Норвегия, група I
17 юни, 04:00 Аржентина - Алжир, група J
17 юни, 07:00 Австрия - Йордания, група J
17 юни, 20:00 Португалия - Конго, група К
17 юни, 23:00 Англия - Хърватия, група L
18 юни, 02:00 Гана - Панама, група L
18 юни, 05:00 Узбекистан - Колумбия, група К
18 юни, 19:00 Чехия - Южна Африка, група А
18 юни, 22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина, група В
19 юни, 01:00 Канада - Катар, група В
19 юни, 04:00 Мексико - Южна Корея, група А
19 юни, 22:00 САЩ - Австралия, група D
20 юни, 01:00 Шотландия - Мароко, група С
20 юни, 03:30 Бразилия - Хаити, група С
20 юни, 06:00 Турция - Парагвай, група D
20 юни, 20:00 Нидерландия - Швеция, група F
20 юни, 23:00 Германия - Кот д`Ивоар, група Е
21 юни, 03:00 Еквадор - Кюрасао, група Е
21 юни, 07:00 Тунис - Япония, група F
21 юни, 19:00 Испания - Саудитска Арабия, група Н
21 юни, 22:00 Белгия - Иран, група G
22 юни, 01:00 Уругвай - Кабо Верде, група Н
22 юни, 04:00 Нова Зеландия - Египет, група G
22 юни, 20:00 Аржентина - Австрия, група J
23 юни, 00:00 Франция - Ирак, група I
23 юни, 03:00 Норвегия - Сенегал, група I
23 юни, 06:00 Йордания - Алжир, група J
23 юни, 20:00 Португалия - Узбекистан, група К
23 юни, 23:00 Англия - Гана, група L
24 юни, 02:00 Панама - Хърватия, група L
24 юни, 05:00 Колумбия - Конго, група К
24 юни, 22:00 Швейцария - Канада, група В
24 юни, 22:00 Босна и Херцеговина - Катар, група В
25 юни, 01:00 Мароко - Хаити, група С
25 юни, 01:00 Шотландия - Бразилия, група С
25 юни, 04:00 Южна Африка - Южна Корея, група А
25 юни, 04:00 Чехия - Мексико, група А
25 юни, 23:00 Кюрасао - Кот д`Ивоар, група Е
25 юни, 23:00 Еквадор - Германия, група Е
26 юни, 02:00 Тунис - Нидерландия, група F
26 юни, 02:00 Япония - Швеция, група F
26 юни, 05:00 Турция - САЩ, група D
26 юни, 05:00 Парагвай - Австралия, група D
26 юни, 22:00 Норвегия - Франция, група I
26 юни, 22:00 Сенегал - Ирак, група I
27 юни, 03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия, група Н
27 юни, 03:00 Уругвай - Испания, група Н
27 юни, 06:00 Нова Зеландия - Белгия, група G
27 юни, 06:00 Египет - Иран, група G
28 юни, 00:00 Панама - Англия, група L
28 юни, 00:00 Хърватия - Гана, група L
28 юни, 02:30 Колумбия - Португалия, група К
28 юни, 02:30 Конго - Узбекистан, група К
28 юни, 05:00 Алжир - Австрия, група J
28 юни, 05:00 Йордания - Аржентина, група J.
1/16-финали
Мач №73: 28 юни, 22:00 Втори в група А - Втори в група В
Мач №76: 29 юни, 20:00 Победител С - Втори F
Мач №74: 29 юни, 23:30 Победител Е - Трети А, В, С или F
Мач №75: 30 юни, 04:00 Победител F - Втори С
Мач №78: 30 юни, 20:00 Втори Е - Втори I
Мач №77: 1 юли, 00:00 Победител I - Трети С, D, F, G или Н
Мач №79: 1 юли, 04:00 Победител А - Трети C, E, F, H или I
Мач №80: 1 юли, 19:00 Победител L - Трети Е, Н, I, J или K
Мач №82: 1 юли, 23:00 Победител G - Трети А, Е, Н, I или J
Мач №81: 2 юли, 03:00 Победител D - Трети В, Е, F, I или J
Мач №84: 2 юли, 22:00 Победител Н - Втори J
Мач №83: 3 юли, 02:00 Втори К - Втори L
Мач №85: 3 юли, 06:00 Победител В - Трети Е, F, G, I или J
Мач №88: 3 юли, 21:00 Втори D - Втори G
Мач №86: 4 юли, 01:00 Победител J - Втори Н
Мач №87: 4 юли, 04:30 Победител К - Трети D, E, I, J или L
Осминафинали
Мач 90: 4 юли, 20:00 Победител 73 - Победител 75
Мач 89: 5 юли, 00:00 Победител 74 - Победител 77
Мач 91: 5 юли, 23:00 Победител 76 - Победител 78
Мач 92: 6 юли, 03:00 Победител 79 - Победител 80
Мач 93: 6 юли, 22:00 Победител 83 - Победител 84
Мач 94: 7 юли, 03:00 Победител 81 - Победител 82
Мач 95: 7 юли, 19:00 Победител 86 - Победител 88
МАч 96: 7 юли, 23:00 Победител 85 - Победител 87
Четвъртфинали
Мач 97: 9 юли, 23:00 Победител 89 - Победител 90
Мач 98: 10 юли, 22:00 Победител 93 - Победител 94
Мач 99: 12 юли, 00:00 Победител 91 - Победител 92
Мач 100: 12 юли, 04:00 Победител 95 - Победител 96
Полуфинали
Мач 101: 14 юли, 22:00 Победител 97 - Победител 98
Мач 102: 15 юли, 22:00 Победител 99 - Победител 100
Мач за трето място
19 юли, 00:00
Финал
19 юли, 22:00.
