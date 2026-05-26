Идва най-дългото световно първенство в историята

Най-голямото събитие в световния спорт - Мондиал 2026, започва на 11 юни.

България няма да участва, но по Българската национална телевизия ще гледаме на живо всеки от тези 104 мача в историческия турнир с 48 отбора в три държави - САЩ, Мексико и Канада.

Денят на откриването и неговото място - митичният "Ацтека" в Мексико Сити, също ни напомнят за "добрите години". Там се появи българският отбор за откриването на Мондиал 1986 пред милиардна световна аудитория, в мач срещу актуалния тогава шампион на планетата Италия (1:1)- Сега всичко започва на 11 юни с Мексико - Южна Африка.

Следват 96 мача в маратонски цикъл, в който няма почивен ден чак до 8 юли, преди четвъртфиналите. В някои дни и нощи ще гледаме дори по пет двубоя. Големият брой отбори обуславя такъв календар на турнира.

Ето я и пълната програма по дни и часове за световното първенство (всички мачове ще се предават по БНТ 1 или БНТ 3).

Групова фаза

11 юни, 22:00 Мексико - Южна Африка, група А

12 юни, 05:00 Южна Корея - Чехия, група А

12 юни, 22:00 Канада - Босна и Херцеговина, група В

13 юни, 04:00 САЩ - Парагвай, група D

13 юни, 22:00 Катар - Швейцария, група В

14 юни, 01:00 Бразилия - Мароко, група С

14 юни, 04:00 Хаити - Шотландия, група С

14 юни, 07:00 Австралия - Турция, група D

14 юни, 20:00 Германия - Кюрасао, група Е

14 юни, 23:00 Нидерландия - Япония, група F

15 юни, 02:00 Кот д`Ивоар - Еквадор, група Е

15 юни, 05:00 Швеция - Тунис, група F

15 юни, 19:00 Испания - Кабо Верде, група Н

15 юни, 22:00 Белгия - Египет, група G

16 юни, 01:00 Саудитска Арабия - Уругвай, група Н

16 юни, 04:00 Иран - Нова Зеландия, група G

16 юни, 22:00 Франция - Сенегал, група I

17 юни, 01:00 Ирак - Норвегия, група I

17 юни, 04:00 Аржентина - Алжир, група J

17 юни, 07:00 Австрия - Йордания, група J

17 юни, 20:00 Португалия - Конго, група К

17 юни, 23:00 Англия - Хърватия, група L

18 юни, 02:00 Гана - Панама, група L

18 юни, 05:00 Узбекистан - Колумбия, група К

18 юни, 19:00 Чехия - Южна Африка, група А

18 юни, 22:00 Швейцария - Босна и Херцеговина, група В

19 юни, 01:00 Канада - Катар, група В

19 юни, 04:00 Мексико - Южна Корея, група А

19 юни, 22:00 САЩ - Австралия, група D

20 юни, 01:00 Шотландия - Мароко, група С

20 юни, 03:30 Бразилия - Хаити, група С

20 юни, 06:00 Турция - Парагвай, група D

20 юни, 20:00 Нидерландия - Швеция, група F

20 юни, 23:00 Германия - Кот д`Ивоар, група Е

21 юни, 03:00 Еквадор - Кюрасао, група Е

21 юни, 07:00 Тунис - Япония, група F

21 юни, 19:00 Испания - Саудитска Арабия, група Н

21 юни, 22:00 Белгия - Иран, група G

22 юни, 01:00 Уругвай - Кабо Верде, група Н

22 юни, 04:00 Нова Зеландия - Египет, група G

22 юни, 20:00 Аржентина - Австрия, група J

23 юни, 00:00 Франция - Ирак, група I

23 юни, 03:00 Норвегия - Сенегал, група I

23 юни, 06:00 Йордания - Алжир, група J

23 юни, 20:00 Португалия - Узбекистан, група К

23 юни, 23:00 Англия - Гана, група L

24 юни, 02:00 Панама - Хърватия, група L

24 юни, 05:00 Колумбия - Конго, група К

24 юни, 22:00 Швейцария - Канада, група В

24 юни, 22:00 Босна и Херцеговина - Катар, група В

25 юни, 01:00 Мароко - Хаити, група С

25 юни, 01:00 Шотландия - Бразилия, група С

25 юни, 04:00 Южна Африка - Южна Корея, група А

25 юни, 04:00 Чехия - Мексико, група А

25 юни, 23:00 Кюрасао - Кот д`Ивоар, група Е

25 юни, 23:00 Еквадор - Германия, група Е

26 юни, 02:00 Тунис - Нидерландия, група F

26 юни, 02:00 Япония - Швеция, група F

26 юни, 05:00 Турция - САЩ, група D

26 юни, 05:00 Парагвай - Австралия, група D

26 юни, 22:00 Норвегия - Франция, група I

26 юни, 22:00 Сенегал - Ирак, група I

27 юни, 03:00 Кабо Верде - Саудитска Арабия, група Н

27 юни, 03:00 Уругвай - Испания, група Н

27 юни, 06:00 Нова Зеландия - Белгия, група G

27 юни, 06:00 Египет - Иран, група G

28 юни, 00:00 Панама - Англия, група L

28 юни, 00:00 Хърватия - Гана, група L

28 юни, 02:30 Колумбия - Португалия, група К

28 юни, 02:30 Конго - Узбекистан, група К

28 юни, 05:00 Алжир - Австрия, група J

28 юни, 05:00 Йордания - Аржентина, група J.

1/16-финали

Мач №73: 28 юни, 22:00 Втори в група А - Втори в група В

Мач №76: 29 юни, 20:00 Победител С - Втори F

Мач №74: 29 юни, 23:30 Победител Е - Трети А, В, С или F

Мач №75: 30 юни, 04:00 Победител F - Втори С

Мач №78: 30 юни, 20:00 Втори Е - Втори I

Мач №77: 1 юли, 00:00 Победител I - Трети С, D, F, G или Н

Мач №79: 1 юли, 04:00 Победител А - Трети C, E, F, H или I

Мач №80: 1 юли, 19:00 Победител L - Трети Е, Н, I, J или K

Мач №82: 1 юли, 23:00 Победител G - Трети А, Е, Н, I или J

Мач №81: 2 юли, 03:00 Победител D - Трети В, Е, F, I или J

Мач №84: 2 юли, 22:00 Победител Н - Втори J

Мач №83: 3 юли, 02:00 Втори К - Втори L

Мач №85: 3 юли, 06:00 Победител В - Трети Е, F, G, I или J

Мач №88: 3 юли, 21:00 Втори D - Втори G

Мач №86: 4 юли, 01:00 Победител J - Втори Н

Мач №87: 4 юли, 04:30 Победител К - Трети D, E, I, J или L

Осминафинали

Мач 90: 4 юли, 20:00 Победител 73 - Победител 75

Мач 89: 5 юли, 00:00 Победител 74 - Победител 77

Мач 91: 5 юли, 23:00 Победител 76 - Победител 78

Мач 92: 6 юли, 03:00 Победител 79 - Победител 80

Мач 93: 6 юли, 22:00 Победител 83 - Победител 84

Мач 94: 7 юли, 03:00 Победител 81 - Победител 82

Мач 95: 7 юли, 19:00 Победител 86 - Победител 88

МАч 96: 7 юли, 23:00 Победител 85 - Победител 87

Четвъртфинали

Мач 97: 9 юли, 23:00 Победител 89 - Победител 90

Мач 98: 10 юли, 22:00 Победител 93 - Победител 94

Мач 99: 12 юли, 00:00 Победител 91 - Победител 92

Мач 100: 12 юли, 04:00 Победител 95 - Победител 96

Полуфинали

Мач 101: 14 юли, 22:00 Победител 97 - Победител 98

Мач 102: 15 юли, 22:00 Победител 99 - Победител 100

Мач за трето място

19 юли, 00:00

Финал

19 юли, 22:00.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com