Вечен. Шесто участие на Мондиал

Вратарят-ветеран Гийермо Очоа заяви днес, че се присъединява към последния лагер на мексиканския национален отбор, а това означава и много сериозна възможност да участва на шесто Световно първенство по футбол. 40-годишният Очоа по всяка вероятност ще попадне в списъка на селекционера Хавиер Агире за първенството от 11-и юни до 19-и юли, на което домакини са три страни – САЩ, Канада и Мексико.

"Да облека отново тази фланелка никога не е било нещо рутинно или обикновено. Винаги е привилегия", коментира Очоа в профилите си в социалните мрежи.

"Днес започва последният ми тренировъчен лагер. Но този път го виждам по различен начин. С по-пълно сърце, повече рани, повече спомени и същото вълнение като детето, което някога е мечтало да защити тази емблема".

Очоа ще се превърне в един от малкото играчи, които ще участват на шест световни първенства, редом с Лионел Меси и Кристиано Роналдо, след като преди това е представял Мексико на първенствата в Германия през 2006-a година, Южна Африка през 2010-а, Бразилия през 2014-а, Русия през 2018-а и Катар през 2022-а.

Стражът също така смята, че турнирът може да отбележи края на кариерата му, казвайки пред мексиканския телевизионен оператор TUDN миналия месец, че "може да е "краят за мен след Световното първенство".

Още повече, че и на други места е намеквал, че се подготвя да сложи край на цялата си кариера изобщо в професионалния футбол.

"Преживях незабравими емоции, моменти, слушах химна и си спомням за мачове, които отново и отново ме карат да настръхвам. Но всеки път, когато треньорът на Мексико – който и да е той, ми се обади, нещо в мене се отключва отново и отново", пише още ветеранът.

В момента той пази за АЕЛ (Лимасол) в кипърското първенство и има повече от 150 мача за националния отбор на страната.

Мексиканците ще завършат подготовката за Световното първенство с контроли с Гана на 22-и май, с Австралия на 30-и май и със Сърбия на 4-и юни. Откриването за тях е на 11-и юни с Република Южна Африка в група "А".

