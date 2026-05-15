Мони Николов ще играе при брат си Алекс в Кучине Лубе

Разпределителят на националния отбор по волейбол Симеон Николов ще продължи кариерата си в италианския гранд Кучине Лубе Чивитанова, където ще излиза на игрището заедно с брат си Александър Николов. Новината беше потвърдена от баща им Владимир Николов пред БНТ.

„Това е факт, двамата ще играят заедно в Лубе догодина. Много се надявам, че така както успяха да играят в националния отбор, така ще им се получи и в клубния“, заяви бившият капитан на България. Той подчерта, че първото сериозно изпитание пред двамата ще бъде лятото с националния тим, който го очакват мачове от Лигата на нациите и домакинско Европейско първенство.

Владимир Николов припомни, че Александър вече има сериозен опит с екипа на Лубе, като е достигал три пъти до финалите в италианското първенство. „Горещо се надяваме, че ще успеят най-накрая заедно да спечелят“, добави той.

В момента Александър Николов играе за иранския Фулад Сирджан във финалната фаза на азиатската Шампионска лига, където предстои полуфинал срещу японския ДжейТек Стингс. Симеон пък е ангажиран с Локомотив Новосибирск във финалния турнир за Купата на Русия, като тимът му ще се изправи срещу шампиона Динамо Москва.

В Кучине Лубе Чивитанова младият български разпределител ще замени Матиа Бонинфанте, който поема в обратна посока към руския Зенит Санкт Петербург.

