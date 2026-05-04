Алекс Николов не спаси Чивитанова. Перуджа на крачка от титлата

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов паднаха и във втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българският национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) на свой терен срещу Перуджа.

Срещата предложи сериозна интрига, но в ключовите моменти гостите показаха по-голяма стабилност. Така серията се развива неблагоприятно за Чивитанова.

Николов се отличи с 14 точки и стана втори по резултатност в мача. Силно представяне записа и неговият съотборник Матия Боло, който приключи с 16 пункта в двубоя, продължил два часа и девет минути. Въпреки добрата игра на водещите фигури, домакините не успяха да задържат предимството си след първия гейм.

За победителите с 23 точки се отличи Уасим Бен Тара, който бе ключов фактор за обрата. Перуджа успя да наложи по-ефективна игра в атака и да бъде по-прецизен в решаващите разигравания, което наклони везните в тяхна полза. Гостите демонстрираха и по-добра организация в защита, особено в края на отделните геймове.

С успеха си Перуджа поведе с 2:0 победи във финалната серия и вече държи сериозно предимство в битката за титлата. Чивитанова ще бъде поставен под сериозно напрежение, тъй като всяка следваща загуба може да се окаже решаваща. Отборът ще трябва да реагира бързо и да подобри ефективността си в ключовите моменти.

Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа, където домакините ще имат шанс да затвърдят доминацията си. За Чивитанова това ще бъде мач на оцеляване, в който всяка грешка може да се окаже фатална. Очакванията са за нов сблъсък с високо напрежение и решаващо значение за изхода на финала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com