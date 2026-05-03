Капитанът на Левски обяви края

Капитанът на волейболния Левски Светослав Гоцев обяви края на своята състезателна кариера. Опитният център взе решението след драматичната победа с 3:2 гейма при визитата на Нефтохимик 2010 Бургас, с която „сините“ си осигуриха трета поредна шампионска титла в България.

„Имах честа и удоволствието да избера кога да спра. Вече осъзнах, че ме натискат физически проблеми реших още в началото на този сезон да прекратя своята кариера накрая. По-добър завършек от това не съм си представял. Прекрасен финал, и Хичкок не би го измислил по-добре. Времето ще покаже, накъде ще се отворят други перспективи. Радвам се, че през последните 5 години с Левски успях да спечели 7 трофея и да повдигна нивото на отбора, на което заслужават феновете. И капитанската лента бе важно да я нося в Левски“, заяви Гоцев след срещата в Бургас.

„Съжалявам за много неща. За хората, които не успяха с да са с мен тук. Иначе всички предстои. В живото няма не отплатена рабата. Но има ли работа - то тя ще се върне. Имам идея какво ще правя, но ще се обяви скоро“, добави Светослав Гоцев.

35-годишният бивш национал ще продължи да бъде част от клуба, като ще поеме роля в школата на Левски, където ще работи като треньор с подрастващите.

