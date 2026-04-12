Алекс Николов на крачка от финала в Италия

Българският национал Александър Николов изигра отличен мач при победата на Кучине Лубе (Чивитанова) с 3:2 (22:25, 26:28, 25:22, 25:19, 15:12) над Рана (Верона) в третата полуфинална среща от Суперлигата на Италия.

Николов бе в основата на запомнящия се обрат с 22 точки (6 аса, 2 блока, 33% ефективност в атака, 8% перфектно и 15% позитивно посрещане). Ерик Льопки добави 17 точки (3 блока, 54% ефективност в атака, 22% перфектно и 44% позитивно посрещане - +10), предаде БНР.

Така Лубе поведе в серията с 2-1 победи и се нуждае от още един успех, за да се класира на финал.

