Звучен шамар за ПП-ДБ! Министерство на културата каза истината за парите

Звучен шамар получи опозицията от ПП-ДБ заради инсинуациите, които поска от ден и половина по повод парите за културата в новия бюджет. Медийната машина на умните и красивите обяви, че театри, библиотеки и читалища ще получат 10% по-малко средства. Днес Демократична България дори излезе с нарочна декларация в защита на сектора. Всичко това обаче се оказа поредна атака на ПП-ДБ и опорките им паднаха.

Министерство на културата излезе със специална позиция:

Във връзка с медийни публикации за орязване на бюджета за култура, които не отговарят на фактите, заявяваме:

Намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10%, съгласно указания на Министерство на финансите за проектобюджет 2026 г., не се отнася до дейностите, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата - театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства и др.

Планираното оптимизиране се отнася до намаляване на трайно незаети щатни бройки, които са извън посочените организации, чието финансиране се урежда чрез делегирани бюджети.

