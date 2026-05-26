Лоша поличба! Кран изпусна купола на църква (ВИДЕО)

Едно село в България е на нокти заради страшен инцидент по време на дълго чакания ремонт на местната църква. Хората видяха лоша поличба и започнаха да се молят след случилото се в храма „Св. Николай Мирликийски“ в село Голема Раковица, община Елин Пелин.

При вдигане с автокран куполът на камбанарията се е откъснал и е паднал от височина. Случаят е заснет на видео и вече се разпространява в социалните мрежи, предаде БЛИЦ. Свещеният църковен купол е напълно разрушен.

Какво се случи?

Куполът губи стабилност във въздуха. На кадрите се вижда как тежката конструкция е повдигната от крана и издигната във въздуха. Малко след отделянето ѝ тя започва да се накланя, губи равновесие и пада на земята.

По първоначална информация причината е разклащане на елемента по време на манипулацията с тежък товар, което е довело до откачване от въжетата.

Проблемният ремонт

Храмът „Св. Николай Мирликийски“ е известен с продължителното си влошено състояние и нуждата от ремонтни дейности през годините.

Сградата е на повече от 160 години и е част от културното наследство, със статут на недвижима културна ценност от национално значение. Въпреки това обектът често е посочван като пример за недостиг на средства и забавена реставрация.

Знаковата църква

Църквата е позната не само на местно ниво, но и с появи в различни филмови продукции. Въпреки символното си значение, тя остава в лошо техническо състояние, което затруднява реставрационните дейности.

Видео от инцидента

Кадрите от падането на купола бързо се разпространиха онлайн и предизвикаха обществена реакция. На видеото ясно се вижда моментът на повдигане, последвалото накланяне и падането на конструкцията.

Инцидентът поставя въпроси около безопасността при работа с тежки архитектурни елементи, особено при сгради с историческа стойност и влошено конструктивно състояние.

