Първи подробности за обезобразения мъж на Витоша. Зловеща причина

Мечка е нападнала и убила мъж на Витоша. Инцидентът е станал на бетонов път над хижа "Офелиите", съобщи "Булевард България". Сигналът за трагедията е подаден около 15 ч., заявиха малко по-късно от СДВР.

Изданието първо публикува снимка на жертвата, която впоследствие премахна по етични съображения. От нея стана ясно, че жертвата е облечена с черен панталон и син анорак със сигнално зелена лента.

Свидетели на случилото се разказват, че след като бил нападнат от животното, мъжът се е опитал да се защити с пръчка. Става въпрос за млад човек с добра планинска екипировка, добавя изданието.

За инцидента е подаден сигнал до 112 като на място са пристигнали линейка и полицейски екип на 6-то РПУ.

Откриха тяло на мъж в района на хижа "Рудничар" във Витоша, потвърдиха за БТА и БНТ от СДВР. Половината му лице е обезобразено, добави bTV, позовавайки се на свои източници.

Незабавно са изпратени екипи на СДВР. Текат огледи на мястото.

Образувано е досъдебно производство.

Очаквайте подробности!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com