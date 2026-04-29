Отиде си бивш министър, баща на известен наш музикант

Проф. Петър Николов Пецов е починал днес сутринта на на 95-годишна възраст. Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов в профила си в социалните мрежи.

Проф. Пецов е заемал редица ключови постове през годините. Бил е министър на просветата, директор на издателство „Народна просвета". Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски". Носител е и на званието „Герой на социалистическия труд".

