Отиде си бивш министър, баща на известен наш музикант

Тъжната вест съобщи Искрен Пецов

29 апр 26 | 10:38
1151
Мира Иванова

Проф. Петър Николов Пецов е починал днес сутринта на  на 95-годишна възраст. Това съобщи неговият син, музикантът Искрен Пецов в профила си в социалните мрежи.

Проф. Пецов е заемал редица ключови постове през годините. Бил е министър на просветата, директор на издателство „Народна просвета". Ректор на Югозападен университет „Неофит Рилски". Носител е и на званието „Герой на социалистическия труд".

