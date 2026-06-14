Земетресение разлюля района на Карнобат рано сутринта

Слабо земетресение е регистрирано в неделя сутринта на територията на България. Трусът е бил с магнитуд 2,5 по Скалата на Рихтер и е отчетен в 9:12 ч., показват данните на НИГГГ към БАН.

Епицентърът е бил в непосредствена близост до бургаското село Венец, община Карнобат. Дълбочината на земетресението е била 12 км, а засега няма данни то да е усетено от жители на населените места в района.

Трус близо до Карнобат

Земетресението е било локализирано в района на село Венец, което се намира в община Карнобат. Макар подобни слаби трусове обикновено да не водят до щети, те се регистрират от сеизмологичната мрежа и се следят заради активността в отделните райони на страната.

По данни на НИГГГ към БАН магнитудът е 2,5, а дълбочината - 12 км. Именно слабата сила на труса обяснява защо няма информация за усетено разлюляване от хора в региона.

Няма данни за щети

Към момента няма съобщения за пострадали, материални щети или подадени сигнали от жители на близките населени места. При земетресения с такава сила най-често става дума за кратко и слабо сеизмично събитие, което остава незабелязано от голяма част от хората.

Районът на Бургаска област периодично попада в сеизмологичните бюлетини, но настоящият трус не дава основание за тревога по наличната информация. Данните показват само регистрирано движение на земните пластове, без последици за населението.

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