Съдът отказа свобода на причинилия катастрофата на Тракия край Карнобат
Обвиняемият отрича да е заспивал и настоява, че няма нарушения на пътя
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Обвиняемият отрича да е заспивал и настоява, че няма нарушения на пътя
Случило се близо до Бургас
На място незабавно са изпратени екипи на полицията и на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
Трусът е бил с магнитуд 2,5 и е регистриран близо до бургаското село Венец
Кошмарна катастрофа на пътя за Карнобат
Кметът на Карнобат даде дума на работниците, които остават без препитание
Това е втората хаблика на компанията, която затваря врати
Засега няма информация да има пряка опасност за населените места
По думите на кмета огънят е в близост до борова гора и може да обхване и нея
Мащабна спецоперация
24-годишният водач на автомобила е настанен в УМБАЛ-Бургас
Учителите не могат да стигнат до класните стаи
Огънят се разраства и обхваща голяма сградна площ
Инвестицията в най-новия обект на веригата е близо 12 млн. лв.
Има как българските производители да продават директно продукцията си, каза зам.-председателят на "Възраждане" на отворена среща с граждани
РИОСВ, Инспекция по труда, полиция, пожарна и РЗИ правят проверка
Кметът твърди, че няма пострадали, "Флагман" съобщава за припаднаил
Кмет с тревожна информация
Промяна за три гари, ремонтирани с евросредства
Серия взривове избухнаха в складове за боеприпаси с отпаднала необходимост край Карнобат