Малък град ври и кипи! Японски завод си отива

Карнобат ври и кипи, след като стана ясно, че японският завод за производство на автомобилни кабели напуска България. 800 души от града и съседните общини остават на улицата.

Кметът на Община Карнобат Георги Димитров коментира пред "Черноморски фар" предстоящото затваряне на кабелния завод в града и последиците за местната икономика. "На региона ще се отрази тревожно. Ние имаме нужда от квалифицирани кадри, каквито има при тях", заяви той. По думите му в предприятието работят около 200 души от Карнобат, а останалите - от съседните общини Айтос, Руен, Сунгурларе, както и от Котел.

"Ще търсим начин. Ние досега практически нямахме сериозна безработица – само санитарния минимум, но те са хора, които не могат да работят. Тепърва ще търсим решения. На примависта нищо не мога да ви кажа. Жалко е, защото едно добро производство си отива. Това са проблеми на европейската икономика", допълни Димитров. Той подчерта, че е в контакт с работници, профсъюзи и синдикални структури, и увери, че общината ще съдейства "за да не останат хора на улицата". "Но работниците са притеснени", призна кметът.

Преди дни стана ясно, че кабелният завод в Карнобат - част от "СЕ Борднетце - България" ЕООД - ще преустанови дейността си. Работата ще продължи до юни 2026 г. за изпълнение на съществуващите ангажименти, като оперативната дейност трябва да бъде прекратена до края на същата година. Пълното затваряне се предвижда до март 2027 г.

От компанията обявиха, че решението е взето вследствие на променящите се разходни параметри в региона и стратегическата посока на SEBN групата за запазване на конкурентоспособността на глобалния автомобилен пазар. Около 800 работни позиции ще бъдат засегнати. Съкращенията ще се извършват на два етапа до март 2027 г.

От дружеството посочват, че при възможност ще бъдат предложени възможности за преназначаване в рамките на групата, както и подкрепа за кариерен преход и обезщетения.

"СЕ Борднетце - България" е част от международния доставчик на автомобилни компоненти "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ", който има над 36 000 служители в 13 държави. Компанията е част от японската "Сумитомо Електрик Индъстрис" - група с 380 дъщерни дружества, 280 000 служители и нетни продажби от 30 млрд. долара за 2023 г.

През септември миналата година компанията обяви затварянето и на завода си в Мездра.

