Съдът отказа свобода на причинилия катастрофата на Тракия край Карнобат

56-годишният водач на тежкотоварния камион, преминал в насрещното движение на магистрала „Тракия“ край Карнобат, остава в ареста. Бургаският окръжен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение на мъжа, обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на 40-годишен шофьор и е ранил други двама души.

Тирът е разкъсал разделителната мантинела и е помел два автомобила в платното към Бургас. Пострадалите бяха откарани с медицински хеликоптер и са без опасност за живота.

Тежкият сблъсък е пореден подобен инцидент на магистралата за по-малко от три седмици. На 24 юни камион премина през мантинелата край пътен възел „Зимница“ и удари автомобил, при което загинаха мъж и две деца, а други двама души бяха тежко ранени.

Защитата на обвиняемия настоява, че катастрофата е предизвикана от внезапно спукване на гума. Адвокатът заяви, че гумите на камиона били нови, а превозното средство се движело със скорост под разрешените 90 км/ч.

Шофьорът отрича да е заспивал зад волана. По данни на защитата той не е имал предишни нарушения на Закона за движението по пътищата.

Точната причина за загубата на контрол трябва да бъде установена чрез назначените експертизи. Твърдението за спуканата гума е версия на обвиняемия и към момента не представлява окончателно заключение за причините за катастрофата.

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