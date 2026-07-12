Обрат с катастрофата край Дупница. МВР изключи нарушение

Товарният автомобил с ремарке, в който се вряза кола край Дупница, не е бил в нарушение на Закона за движението по пътищата. Камионът е бил паркиран извън пътното платно, на обособена отбивка, съобщи пред Нова телевизия директорът на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Райчо Омерски.

Разследването продължава, като предстои да бъде установено защо лекият автомобил е напуснал пътя и се е ударил в ремаркето. При катастрофата загинаха двама души, а други трима бяха ранени.

Камионът бил на отбивка

Първоначалните данни на полицията показват, че тежкотоварният автомобил не е бил спрян върху платното и не е затруднявал движението.

„Водач на лек автомобил се е ударил в товарен автомобил с ремарке, паркирано извън пътя. Товарният автомобил не е бил в нарушение“, заяви Райчо Омерски.

По информация на Нова телевизия шофьорът на камиона се е намирал в кабината по време на удара. Той не е пострадал.

Търсят причината за удара

Катастрофата е станала малко след 19:00 ч. в събота на главния път Е-79, преди включването към автомагистрала „Струма“ в посока София. Мястото е в района на разклона за село Дяково и Бобов дол.

Полицията продължава огледите и експертизите. Предстои да бъде изяснено с каква скорост се е движила колата, дали водачът е загубил контрол и как автомобилът е стигнал до отбивката, където се е намирало ремаркето.

Двама загинаха на място

При сблъсъка са загинали около 40-годишният шофьор на лекия автомобил и пътникът до него. Други трима души са ранени и са откарани в болница.

Повечето от пътниците в колата са били на възраст между 15 и 17 години, съобщи Нова телевизия.

Момиче остава в тежко състояние

Сред пострадалите е 17-годишно момиче, което е било транспортирано с медицински хеликоптер до столичната болница „Света Анна“. Състоянието му е тежко.

Движението в района беше временно ограничено и пренасочено към автомагистрала „Струма“, но по-късно пътят беше отворен. Окончателните причини за трагедията ще бъдат обявени след приключването на експертизите и действията по разследването.

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