Влакът летял с 90 км/ч към камиона, 20 пътници се разминаха с най-лошото
Машинистът е спазвал разписанието, а празната гондола вероятно е предотвратила далеч по-тежки последици
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Машинистът е спазвал разписанието, а празната гондола вероятно е предотвратила далеч по-тежки последици
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