Ужас в Ню Йорк! Сблъскаха се два самолета на летище

Два пътнически самолета на United Airlines се сблъскаха на земята на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк в събота вечер, съобщи „Ню Йорк пост“. Инцидентът се е случил по време на рулиране, когато пристигащ самолет от Флорида по неизвестна причина е закачил с крилото си опашката на друг самолет от същата авиокомпания.

Сблъсък по време на рулиране

Единият самолет е бил неподвижен и е чакал теглене до пистата за полет до Хюстън, когато е бил ударен. „Усетихме удара по време на рулиране, но не знаехме, че е другият самолет, докато капитанът не ни каза“, разказва пред изданието един от пътниците. На борда на двата самолета е имало общо около 350 души. Пътниците и екипажите са били евакуирани без пострадали, а машините са били отбуксирани за оглед. Експерти изследват степента на щетите, включително по самолета с „отрязаната опашка“, както го описват очевидци.

Разследване и обтегната обстановка на летището

Според медиите инцидентът е станал на фона на сериозни закъснения на летище „Ла Гуардия“, предизвикани от силни ветрове с пориви до 70 км/ч и възможен недостиг на персонал заради продължаващото частично спиране на работата на правителството на САЩ. Разследващите органи ще проверят дали атмосферните условия или човешка грешка са причина за сблъсъка. Въпреки инцидента, движението на летището бе възстановено няколко часа по-късно.

