Изненада! Данъкът за богатите падна в Париж

Френският парламент отхвърли предложението за въвеждане на данък върху богатството, внесено от левите партии, в ключов вот в петък вечерта. Мярката, известна като „данък Зукман“, предвиждаше 2% облагане на състояния над 100 милиона евро, но бе отхвърлена от мнозинството депутати – 228 гласа „против“ срещу 172 „за“. Така една от най-дискутираните идеи в проектобюджета за 2026 г. отпадна още в началния етап на обсъжданията.

Левицата и нейният „данък за справедливост“

Инициативата бе внесена от левия блок, обединяващ Социалистическата партия, Комунистическата партия, Зелените и крайнолявата „Непокорена Франция“. Те настояваха, че във времена на растящи неравенства е справедливо най-богатите да участват повече в общите усилия за финансиране на бюджета. Проектът носеше името на френския икономист Габриел Зукман, който го предложи като начин за въвеждане на „глобален минимален данък върху свръхбогатството“. Предложението обаче срещна твърдата съпротива на управляващите и на консервативната опозиция.

Льокорню отхвърля идеята: „Няма чудотворен данък“

След гласуването премиерът Себастиен Льокорню изрази „дълбоко несъгласие“ с предложението и заяви, че подобен налог би навредил на инвестициите и заетостта. „Няма такова нещо като чудотворен данък“, каза той от парламентарната трибуна, призовавайки за „промяна на метода“ и за диалог между партиите. Льокорню, който е третият премиер на Франция за малко повече от година, се опитва да стабилизира политическата сцена след поредица от кризи и два паднали кабинета. Той вече преживя вот на доверие този месец, след като временно замрази пенсионната реформа под натиска на социалистите.

Опозицията се закани с избори

От левицата реагираха остро на резултата. Лидерът на социалистите Оливие Форе заяви, че „няма възможност“ лявото да подкрепи бюджета в сегашния му вид и че партията му няма да се уплаши от нови избори. „Ако смятате, че ще гласуваме за регресивен бюджет, грешите. Никой от нас не се страхува от урните“, каза той. Според депутата Артур Делапорт дебатът за данъчното облагане на богатите „далеч не е приключил“ и левицата ще внесе нови предложения с цел по-справедливо разпределение на тежестта.

Десницата приветства вота и атакува левицата

Консервативните републиканци и крайната десница приветстваха решението на парламента. Лоран Вокиез, лидер на републиканците, заяви, че данъкът върху богатството би „унищожил работни места и икономическа активност“ и че подобни идеи „наказват успеха“. Правителството на Льокорню също се противопостави на облагането на професионалните активи, към които беше насочен проектът.

Отхвърлянето на „данъка Зукман“ отново подчерта политическия застой във Франция. Откакто президентът Еманюел Макрон изгуби парламентарното си мнозинство през 2024 г., страната живее между компромиси и постоянни кризи, а днешното гласуване показа, че линията между социална справедливост и икономически реализъм остава дълбоко разделяща.

