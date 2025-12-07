Мис Франция 2026! Таити подари на французите новата им кралица

23-годишната Инопоко Дьовез от Таити беше избрана за Мис Франция на церемония, състояла се късно снощи в зала Зенит в Амиен, съобщават френски медии. Нейни подгласнички станаха Жюлиет Коле от Нова Каледония и Виктоар Дюпюи от Нормандия. Победата на младата дама превърна конкурса в празник на многообразието, културите и женствеността от френските отвъдморски територии.

Островна грация покори Франция

Първите думи на новата Мис Франция след получаването на короната ѝ бяха изпълнени с емоция и благодарност. „Изпитвам един коктейл от емоции, все още не мога да осъзная какво се е случило. Но бих искала да благодаря на всички, които ми помогнаха по пътя ми дотук. Това е победа за целия народ и за всички, които ме окуражиха да дойда тук“, каза тя. Таити сякаш за миг се пренесе в Амиен, а овациите показаха колко силно публиката прие историята на младата жена и нейния характер.

Момиче, което пресича континенти и океани

Инопоко Дьовез беше избрана за Мис Таити на 28 юни, по време на церемония в кметството на Пире, в северозападната част на острова. Името Инопоко на местен език означава „Велика богиня“ - символично, красиво и напълно в духа на нейната поява на френската сцена. Тя е висока 1,82 метра, работи като манекен и административен секретар.

Инопоко е родена на малкия остров Юа Пу, част от Маркизските острови, и е живяла две години в Нова Каледония и 15 години във Франция. През 2023 година тя решава да се върне на Таити. В свободното си време обича да спортува на открито и да бъде близо до океана, който е оформил характера ѝ.

Една церемония - много епохи, култури и мечти

Церемонията по избор на Мис Франция беше богато режисиран спектакъл, включващ елементи от пътуване до Азия, до античността, до Холивуд през 30-те години на миналия век и до бъдещето. Всяка сцена разказваше отделна история, а появата на кандидатките превърна конкурса в артистично и модно преживяване.

Дори и изкуственият интелект не позна

Преди конкурса програма за изкуствен интелект на консултантската компания Авизия прогнозира, че новата Мис Франция ще бъде представителката на департамента Нор Па дьо Кале - Лора Лашре. Според прогнозата нейните подгласнички трябваше да бъдат кандидатката от Нова Каледония и тази от Таити. Финалът обаче разказа различна приказка, в която именно Таити се издигна на върха, превръщайки победата в красива изненада за журито, за публиката и за модела на изкуствения интелект.

