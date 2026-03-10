Иран отправи тежката закана за петрола

Иранската революционна гвардия заяви във вторник, че няма да позволи „нито литър петрол“ да бъде изнасян от Близкия изток, ако продължат атаките на САЩ и Израел.

Това предизвика предупреждение от президента Доналд Тръмп, че Вашингтон ще нанесе много по-силен удар по Иран, ако Техеран блокира износа на петрол от жизненоважния енергиен регион.

Ескалацията на реториката не попречи на рязкото понижение на цените на петрола и ръста на световните борси, след като Тръмп изрази увереност, че бойните действия ще приключат бързо. Това се случи въпреки че Иран назначи Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер – ход, възприет като знак на неподчинение.

В понеделник Тръмп заяви, че Съединените щати са нанесли сериозни щети на иранските военни сили и прогнозира, че конфликтът ще приключи много преди първоначално обявения четириседмичен срок, без обаче да уточни как би изглеждала победата.

Израел посочва като цел на войната свалянето на управляващата духовническа система в Иран. Американски представители заявяват, че основната цел на Вашингтон е унищожаването на иранските ракетни способности и ядрената програма, докато Тръмп казва, че войната може да приключи само при покорително иранско правителство.

Най-малко 1332 ирански цивилни са загинали, а хиляди са ранени, откакто САЩ и Израел започнаха серия от въздушни и ракетни удари в края на февруари, съобщи посланикът на Иран в ООН.

Тръмп предупреди, че американските атаки може рязко да се засилят, ако Иран се опита да блокира трафика на танкери през Ормузкия проток, през който преминава около една пета от световните доставки на петрол.

„Ще ги ударим толкова силно, че нито те, нито който и да им помага, ще могат да се възстановят в тази част на света“, заяви Тръмп на пресконференция.

От Иранската революционна гвардия отвърнаха, че няма да позволят никакъв петрол да напуска региона, ако атаките на САЩ и Израел продължат.

„Ние ще определим кога ще свърши тази война“, заяви говорител на гвардията, като определи думите на Тръмп като „безсмислица“, според държавните медии.

В публикация в Truth Social Тръмп повтори предупреждението си: „Ако Иран направи нещо, което да спре потока на петрол през Ормузкия проток, Съединените щати ще го ударят двадесет пъти по-силно, отколкото досега.“

