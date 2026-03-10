Хакан Фидан с остра реакция за иранските ракети

Турският външен министър Хакан Фидан е подчертал в телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, че нарушаването на въздушното пространство на Турция е неприемливо и е призовал Техеран да се въздържа от действия, които биха подложили на риск цивилното население, съобщиха днес от Министерството на външните работи.

„Министър Фидан изрази позицията, че нарушаването на въздушното пространство на Турция е неприемливо и подчерта, че страната ще продължи да предприема всички необходими мерки срещу това", уточниха от Министерството на външните работи на Турция.

Разговорът между първите дипломати на Анкара и Техеран се осъществява, след като вчера Министерството на отбраната на Турция съобщи за изстреляна от Иран балистична ракета, която е навлязла в турското въздушно пространство и е била свалена от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО в Източното Средиземноморие. Това е втори подобен случай през последните дни на фона на събитията в Близкия изток. На 4 март Министерството също съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

В телефонния разговор Хакан Фидан е призовал всички страни да се въздържат от действия, които биха навредили на стабилността в региона.

Външният министър на Иран от своя страна е повторил казаното от иранския президент Масуд Пезешкиан по време на снощния му телефонен разговор с Ердоган – че Иран не е източник на ракетите, навлезли във въздушното пространство на Турция и че ще бъде извършено всеобхватно разследване по случая.

След вчерашното съобщение за неутрализирането на ракетата от Министерството на отбраната на Турция разпространиха писмено изявление, от което става ясно, че НАТО разполага зенитно-ракетна система „Пейтриът" в турския окръг Малатия, за да подсили охраната на въздушното пространство на Турция, приполня БТА.





