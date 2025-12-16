Нов удар за туристите! Рим въвежда такса вход за ключова атракция

Туристите ще трябва да плащат билет от две евро, за да посетят фонтана "Ди Треви", докато римляните ще продължат да имат безплатен достъп.

Таксата влиза в сила от 7 януари.

Очаква се това решение да донесе 20 милиона евро в хазната на града, пише италианското издание Corriere della Sera.

От около година броят на посетителите е ограничен, като в района са позволени максимум 400 души. От януари ще бъдат създадени две алеи - една за римляни и една за туристи, а тези, които трябва да платят, ще могат да използват и кредитните си карти.

Подкрепено от Алесандро Онорато, съветник по туризъм и големи събития, и от градската администрация, решението има за цел да защити най-големия фонтан в Рим, шедьовър от късния барок на Никола Салви.

Само през първите шест месеца на тази година той е привлякъл над 5,3 милиона посетители, повече отколкото Пантеонът е приел през цялата 2024 г. (4 086 947 души). Средствата, генерирани от продажбата на билети, трябва да бъдат насочени към подобряване на туристическите предложения и услуги.

Италианската агенция ANSA уточнява, че новината за платения вход на "Ди треви" към днешна дата е "само хипотеза". "Относно днешните съобщения на някои медии относно възможността за въвеждане на такса за вход за фонтана "Ди Треви", трябва да се отбележи, че това е само работна хипотеза, която градската администрация, както е добре известно, обмисля от известно време. До момента обаче не са определени дати, нито са взети решения", съобщават за агенцията източници от Капитолийския хълм.

