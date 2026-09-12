Трагедия след световната титла! 14-годишно момче загина по време на празненствата
Испанските власти разследват причината
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Испанските власти разследват причината
Очаква се това решение да донесе 20 милиона евро в хазната на града
Към момента няма официална информация за причините,
Фонтанът в градина „Буката“ е бил в стил сецесион, една от забележителностите на столицата
Гняв и подигравки във Виена
Невиждана у нас атракция сред вълните
Целта е да се обърне внимание на разрушителните последици от човешката дейност върху климата
Събраната сума годишно надхвърля един милион евро
Поверието гласи, че който хвърли монета във фонтана отново ще се върне във вечния град
Съоръжението покрива повече от 1 300 квадратни метра
При тест за алкохол дрегерът е отчел 2,66 промила
Фонтанът е пълен с вода и текат тестове преди да бъде пуснат
Премиерът Бойко Борисов заедно с министъра на транспорта Ивайло Московски и спортният министър Красен Кралев дойдоха снощи на официалното откриване на...
Фонтанът на пъпа на Варна няма равен у нас
Страхотно първо видео от тестването на новия фонтан на пл. "Независимост" във Варна. Невероятното съоръжение притежава звукови, светлинни и водни ефек...
Фонтанът на бул. "Витоша" в София, предизвикал вълна от негативни реакции, ще стане от типа "сух", каза главният архитект на София Петър Диков пред "...
Архитекти искат да осъдят на смърт фонтана на "Славейков" Повод за това писмо е публикувана във в. "Преса" от януари 2015 г. статия със заглавие "Пре...
Идолът Джани Моранди плаче край потрошен фонтан Властите в Рим оцениха на 3 млн. евро щетите, които са нанесли феновете на "Фейенорд" с вакханалията...
Фонтанът на Деметра в Пловдив отива на реставрация. Днес работниците започнаха подготовката за свалянето на скулптурата на богинята на плодородието, к...
Пловдив. Новото кръгово кръстовище, което предстои да бъде изградено до Водната палата в Пловдив ще бъде с фонтан. По думите на кмета на града Иван То...