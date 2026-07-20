Трагедия след световната титла! 14-годишно момче загина по време на празненствата

Големият празник след световната титла на Испания бе помрачен от трагедия. 14-годишно момче загина, а друг човек е ранен, след като фонтан се срути по време на тържествата след финала на Мондиал 2026.

Инцидентът е станал през нощта в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. По информация на испанското издание El Norte de Castilla фонтанът „Глориета дел Арбол Гордо“ не е издържал под тежестта на десетките фенове, качили се върху него, и се е срутил.

Трагедията се разиграва часове след като Испания спечели световната титла, побеждавайки Аржентина с 1:0 след продължения.

Хиляди празнуваха по улиците

Успехът на „Ла Фурия Роха“ изкара по улиците на испанските градове десетки хиляди привърженици.

Само на площад „Пласа дел Колон“ в Мадрид са се събрали над 20 000 души, а още около 15 000 са празнували в парка „Мадрид Рио“.

На площад „Сибелес“ също е имало струпване на хора, като се е наложила намесата на полицията заради леки безредици.

Испанските власти разследват причините за трагичния инцидент в Сиудад Родриго..