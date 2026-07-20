Прасе не може да е Наполеон! 10 странни закона, които ще ви разсмеят

Светът е пълен с необичайни закони, които звучат като сюжет от комедия, но в някои държави и до днес не са отменени. Макар повечето от тях рядко да се прилагат на практика, те продължават да съществуват в законодателството и често изненадват както местните жители, така и туристите, пише dariknews.bg.

1. В Швейцария не е добра идея да гледате само едно морско свинче

В Швейцария морските свинчета се считат за силно социални животни. Затова законодателството насърчава те да живеят поне по двойки, за да не страдат от самота.

2. Във Франция не може да кръстите прасе „Наполеон“

Един от най-известните странни закони във Франция забранява домашно прасе да носи името „Наполеон“. Смята се, че правилото е свързано с уважението към Наполеон Бонапарт.

3. Във Флорида не бива да пеете само по бански

Според стар местен закон в американския щат Флорида публичното пеене, докато сте облечени единствено с бански костюм, може да се счита за нарушение. Макар днес почти да не се прилага, правилото формално все още съществува.

4. В Австралия дори смяната на крушка може да изисква специалист

В някои австралийски щати електрическите ремонти са строго регулирани и определени дейности, включително подмяната на някои осветителни тела, могат да бъдат извършвани само от лицензиран електротехник.

5. В Италия не яжте до историческите паметници

В Рим, Флоренция и други италиански градове е забранено да сядате по стъпалата на известни паметници или да се храните около тях. Нарушителите могат да получат солени глоби.

6. В Сингапур дъвката е почти забранена

Продажбата на дъвки е силно ограничена още от 90-те години на миналия век като част от политиката за поддържане на обществената чистота. Изключение има само за определени медицински продукти.

7. В Япония следят обиколката на талията

Япония прилага програма за профилактика на заболяванията, при която работодатели и местни власти насърчават измерването на талията на хора над определена възраст. Целта е превенция на здравословни проблеми, а не наказване на хората с наднормено тегло.

8. В Тайланд никога не настъпвайте банкнота

Банкнотите носят образа на краля и всяко неуважение към него може да бъде наказуемо. Затова не е добра идея да настъпвате паднала на земята банкнота.

9. Във Венеция не хранете гълъбите

Храненето на гълъбите на площад „Сан Марко“ е забранено, тъй като птиците нанасят сериозни щети на историческите сгради. Нарушителите подлежат на глоби.

10. В Канада не може да платите всичко с монети

Канадското законодателство определя максимални суми, които могат да бъдат платени само с монети. Така се предотвратяват злоупотреби при разплащанията с огромни количества дребни пари.

Защо все още съществуват подобни правила?

Повечето от тези закони са създадени преди десетилетия като решение на конкретни проблеми. Някои са останали просто защото никога не са били отменени, а други и днес се прилагат с цел опазване на обществения ред, културното наследство, безопасността или хуманното отношение към животните.

Затова, ако планирате пътуване в чужбина, освен най-популярните забележителности, проверете и местните правила. Понякога именно те се оказват най-голямата изненада.