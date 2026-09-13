Прасе не може да е Наполеон! 10 странни закона, които ще ви разсмеят
В Сингапур дъвката е почти забранена
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В Сингапур дъвката е почти забранена
В Кипър е забранено да ядете зад волана, а в Македония - пиян да се вози в колата Наскоро властите в Туркменистан въведоха негласна забрана за внос н...
Пътуването до Марс официално се смята за грях в ОАЕ