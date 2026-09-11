Нели Неделчева пред СТАНДАРТ: Нужни са регионални звена на Фонд “Култура”

- Госпожо Неделчева, направихте невъзможното - спасихте парите за култура по Плана за възстановяване и устойчивост. Как успяхте?

- Това е екипна работа, добра координация и оказано съдействие от страна на държавните институциите, отговорни с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Визирам Национален фонд „Култура“, Дирекция „Национален фонд“ - Министерство на финансите, администрацията на вицепремиерите по еврофондове (Мария Недина и след това Атанас Пеканов). Също така агенции и дирекции, отговорни за евросредствата от почети всички министерства (с иззключение на Министерство на културата).

- Един от големите проблеми на НФК беше липсата на верификатори на отчетите па крайните получатели по Плана. Как събрахте този добър екип от верификатори, за да завършите работата по проектите?

- Имам опит с еврофондовете повече от 25 години. Всичко това се случи благодарение на колеги, с които съм работила по-рано и на подкрепата и разбирането на държавни институциите, отговорни за Плана за възстановяване на устойчивост.

- Национален фонд „Култура“ няма собствено оценителско звено. Бяхте казали, че наемате тези експерти на граждански договори, специално за да извършат дейността по оценяване и верифициране на проектите за култура.

- Да, самият механизъм по ПВУ позволява да се наемат експерти на срочни трудови договори или по Закона за обществените поръчки да бъдат сключени договори, за да да се изпълнят определени задължения по процеса на верификация.

- Някаква част от тези добри експерти остават ли в фонд „Култура“?

- Те продължават да работят с НФК. По регулярните програми на Фонда бяха направени два конкурса за оценители и верификатори.

Единият конкурс е профилиран - към различните направления в изкуства: сценични, екранни, към културното наследство, литература, визуални…. Други бяха профилирани в оценката на проекти като юристи, финансисти, за да може да се подобри експертният капацитет на Фонда при оценка на проектни предложения и верификация на подадени технически и финансови отчети при изпълнени договори със Фонда.

Многократно сте казвали, че заплащането на тези експерти е много ниско?

Така е. Следващата ми задача е да променя това.

- Какво заварихте, когато влязохте във фонда и какво променихте?

- За съжаление все още не съм променила много неща, за което имам капацитета да го направя. Аз съм директор от шест месеца и първата ми най-важна задача беше финализиране на договорите по ПВУ. Удовлетворена съм, че се справихме като екип.

Редица неща могат да бъдат подобрени. Реалната реформа във Фонда тепърва предстои.

Пред 2021 г. тя не се случи поради политически причини или поради погрешни политически избори, но рано или късно тя трябва да се осъществи, за да може Фондът да изпълнява мисията, която му е вменена съгласно Закона за закрила и развитие на културата.

- Като експерт каква е Вашата визия за реформата във Фонда?

- Да бъде изградена креативна среда кореспондираща със съвременните европейски тенденции за подпомагане на изкуствата и културата.

Казала съм много отдавна, още пред 2021 г., че трябва да се промени нормативната уредба. Например единствено Национален фонд „Култура“ като оператор на държавна помощ има двустепенни комисии за оценка на проектни предложения. Този юридически нонсенс изключително много забавя работата. В момента е оценката на програма «Мобилност-26», в която кандидатите са предвидили пътувания и участия и те за си подали заявленията на 27 юли т.г..

Оценките на кандидатурите обаче се бавят невероятно дълго. Съгласно действащата нормативна уредба на НФК първо имаме техническа комисия, която е де факто комисия за административна допустимост, която се назначава от изпълнителния директор на Фонда. След това има оценителна комисия, която трябва да е одобрена на заседание от Управителния съвет (УС) на НФК, но той не може да заседава, докато министърът на културата не определи кога е заседанието. В момента съм изпратила две писма до министъра с молба да насрочи заседание на УС. Защото ние все още не можем да оценим кандидатурите по програма «Мобилност-26“ от 27 юли до сега.

- Защо редът е толкова сложен и бавен?

- Просто нормативната уредба е разписана от хора, които не познават принципите и правилата на управлението на средства за безвъзмездна помощ и не са реферирали към добрите практики в тази сфера в държавната администрация.

- Тоест вашата цел е да облекчите бюрократичните процедури?

- Определено. Защото в момента, ако някой е планирал да има събитие през септември и е кандидатствал юли, няма да му се случи пътуването с помощта на Фонда. Решенията трябва да се вземат бързо, защото иначе проектите не могат да се изпълнят.

- Имаше одит на Сметната палата, който разкри редица на нарушения. Те обаче потънаха в скандала с бельото, купувано по проект, финансиран от НФС. Какви съществени проблеми показа този одит?

- Одитният доклад е за периода 2021-2023 г. Поръчан бе от Комисията за култура и медии през 2023 г.

Проблемът с този скандал бе, че въобще някой е предвидил възможност да се купува предпазно работно облекло. И ето - друг е искал да купи бельо под формата на работно облекло. Направих проверка – бельо не е изплащано от Национален фонд „Култура“. Проблемът е, че заповедта, с която се разрешава на служителите да си купуват работно облекло, реферира към наредба, свързана с предпазно работно облекло, която изобщо няма отношение към Фонд „Култура“. Това е юридически нонсенс. И това го каза и Сметната палата.

- Някакви други системни грешки в работата фонда открива ли Сметната палата?

- Сметната палата има две препоръки, които Фондът ще изпълни в срок. Едната е оценка на риска при провеждането на процедури съгласно Закона за обществените поръчки. Втората е свързана с вътрешните правила на документообората

- Научиха ли се българските творчески общности да работят по проекти? И това ли е правилният начин за финансиране на културни общности?

- Знаете ли, наистина има изключително смислени организации, вдъхновяващи проекти, на които определено се възхищавам.

Разбира се, има и организации, които не са толкова зрели. Съжалявам, че нямаме физическата възможност във Фонда по време на обявяване на кандидатстването да правим обучения, насочено към тези организации. Единственото обучение, което успяхме да направим сега, беше за работа с новата платформа.

Но по самите програми остава идеята поне онлайн да правим обучение след обявяване на съответната програма. Разбира се, непрекъснато отговаряме на въпроси, като ги публикуваме на сайта на НФК, но друго е, когато в диалог разясняваме програмите. Така получаваме и обратна връзка от самите кандидати, което ни съдейства да подобряваме работата си.

- Кои са най-честите грешки, които правят организациите?

- В момента проектните предложения се подават в новата система за кандидатстване в НФК повечето грешки са човешки и рядко се повтарят помежду си, затова, доколкото можем, разглеждаме всеки казус поотделно. Към момента има подадени над 320 кандидатури, като казусите, които не са решени са около 20 – но в много от случаите кандидатите сами успяват да открият каква е грешката. Предлагаме възможни решения, но по време на тестване на системата има много неща, които не са ни хрумнали да ги направим. Разбираме, че преминаването към нова система изисква време за адаптация, но съм уверена, че когато кандидатите ни свикнат с новостта, няма да искат да се връщат към предишната форма на кандидатстване. Останалото е свързано с културата на кандидатстване, като разликата в нивото между различните кандидати е значително и това е повод за фрустрация, но сектора се развива и става все по-опитен с всяка година.

В тази връзка бихме искали да насърчим всички кандидати да се запознаят внимателно и в пълен обем с Ръководството за потребителя, преди и по време на попълването на своите кандидатури. От особено значение е да се обръща внимание на указанията към отделните полета, последователността на действията и коректността на въведените данни. Препоръчваме преди финализиране и подаване на кандидатурата всеки кандидат да извърши щателна проверка на цялата въведена информация и приложените документи, съобразно указанията в Ръководството за потребителя и условията на съответната програма.

Разбираме, че преминаването към нова система изисква време за адаптация и благодарим за проявеното търпение и разбиране. Национален фонд „Култура“ остава ангажиран с оказването на необходимото съдействие и с осигуряването на възможно най-ясна и достъпна информация за кандидатите.

- Как фонд „Култура“ помага на културните организации в малки населени места? Имате ли статистика, колко от организациите са от София и големите градове, и колко са от малките?

- Това е много добър въпрос, защото това е Национален фонд „Култура“ и трябва да покрива цялата страна. Тази година, когато се одобряваше годишният доклад за 2025-та, едно от изискванията на член на Управителният съвет беше да има карта на България, на която да се отбележат процентите на проектите в цялата страна, за да се види по какъв начин става териториалното разпространение.

Тепърва ще правим тази статистика. Това е особено важно, за да имаме информация докъде стигат проектите финансирани от НФК в страната.

Нужда е децентрализация на функциите на Национален фонд „Култура“ чрез големите общини. Това е много смела идея, която иска доста административна работа.

- Какво представлява идеята ви?

- Съгласно действащата нормативна уредба Фондът да има възможност да има териториални звена в големите градове на страната.

Работим много добре с Националното сдружение на общините, те имат представител в Управителния съвет на НФК. Мисля, че функцията на този представител е да ни съдейства. Подобна децентрализация много ще облечи работата на Фонда – той да се занимава с големи стратегически проекти, а общините да поемат местните, като НФК упражнява мониторинга върху изпълнението. Общинските и държавните структури трябва да не се конкурират, а да си сътрудничат в името на изкуствата и културата на България.

- Започва индикативната програма за 2027 година. Премина общественото обсъждане. Какви са основните приоритети в нея?

- Кандидатства се по отделните изкуства с определени приоритети. Тази програма сега е предложена. Предложихме да останат традиционните програми на фонда. „Мобилност“, „Дебюти“, „Самодейно изкуство“.

Това, което се сега се получи като Индикативна програма 2027 на НФК, е в резултат на решение на Управителният съвет, как е взето то видно в Протокол № от 10.07.2027 г. и 31.07.2027 гна УС на НФК.

- Ще има ли повече пари?

- Не. НФК мотивира 10 милиона евро за 2026 г. пред Министерство на културата, получихме 5 .

- А за 2027?

- Все още правим прогнозите. А те винаги са много повече от възможностите. НФК е второстепен бюджетен разпределител. Нашите средства се защитават от Министерство на културата в държавния бюджет. Тоест, сега тепърва предстои в проекта за държавен бюджет 2027 г. да стане ясно с какви пари ще разполага Фондът догодина. Когато говорим за реформи във Фонда, имам още една идея – големи проекти да получават финансиране за 3 години, като след всяка година се прави анализ и оценка, за да се получи следващия етап от финансирането. Така организациите ще имат предвидимост и устойчивост, а заетите в тях културни дейци – сигурност.

- Няколко пъти заявявате, че сте готова да се явите на конкурс за постоянен директор на фонда. Ще има ли скоро конкурс?

- Нямам информация. Мога да се явя на конкурс, ако отговарям на условията. Нека да видим условията на конкурс, които Министерство на културата ще изработи. Редно е да се направи конкурс!. Когато говорим за инвестицията по ПВУ, тя е изтърпяла седем директора на НФК. И сега от ПВУ въпреки всичко се връщат 10 милиона евро неусвоени. И не виждаме да се е подобрила работата на Фонда, с изключение на времето с административните усилия на Сава Драгунчев, като изпълнителен директор на НФК.

- Защо?

- Първоначално са договорени 33 милиона, за които са подписани договори за безвъзмездна помощ.

46 организации се отказват да подпишат договорите. За съжаление няколко от тях са много смислени културни институти. Други организации не внесоха финалните си отчети и НФК издаде заповеди да бъдат прекратени. На някои организации не им беше изплатена цялата сума, която е отчетена.

- А какво е причината тези 46 организации да се откажат?

Не могат да поемат финансовите задължения или договорът е подписан много късно, след като са кандидатствали и това, което те са предвидили, вече не може да се изпълни

- Нови пари по ПВУ ще има ли?

- Не. Планът приключи. Но идеите тръгнали от тази инициатива могат да генерират алтернативни форми на финансиране.