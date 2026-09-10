Светлин Русев и Михаел Халаш срещат Сибелиус и Бетовен в зала „България“

Българският цигулар се завръща на сцената на Софийската филхармония под палката на диригента с 20-годишна история във Виенската държавна опера

Светлин Русев и Михаел Халаш застават пред Софийската филхармония на 13 септември в зала „България“ за концерт, който събира северната стихия на Сибелиус и жизнеутвърждаващата енергия на Бетовен.

Светлин Русев ще изпълни Концерта за цигулка и оркестър в ре минор, оп. 47 от Ян Сибелиус – едно от най-трудните и въздействащи произведения в цигулковия репертоар. Изключително виртуозен, този представя драматичен разказ, в който самотата и суровата красота на Севера се превръщат в музика.

Произведението заема специално място в репертоара на Светлин Русев. Той го записва в албума „Огън и лед“ редом с Първия цигулков концерт на Панчо Владигеров – среща между две музикални култури, които са дълбоко свързани с неговата артистична биография.

Роден в Русе и получил образованието си в Парижката консерватория, Светлин Русев изгражда впечатляваща международна кариера като солист, камерен музикант и педагог. Свирил е с Националния оркестър на Франция, Филхармоничния оркестър на Радио Франс, Сеулската филхармония, Токийската филхармония, Оркестъра на Романска Швейцария и „Кремерата Балтика“. Бил е концертмайстор на Филхармоничния оркестър на Радио Франс, Сеулската филхармония и Оркестъра на Романска Швейцария. Публиката в България познава неговия ярък звук и рядката способност да превръща всяко произведение в личен разказ.

На диригентския пулт застава Михаел Халаш – германо-унгарски маестро с десетилетия опит в европейския музикален живот. Кариерата му преминава през Държавния театър на Гертнерплац в Мюнхен, Франкфуртската опера и Хамбургската държавна опера, където работи редом с Кристоф фон Донани. Бил е генерален музикален директор на Филхармоничния оркестър в Хаген, а от 1991 г. в продължение на две десетилетия е диригент във Виенската държавна опера.

Михаел Халаш има внушителна дискография за Naxos и Marco Polo, която обхваща симфонични и оперни произведения от Моцарт, Бетовен, Шуберт, Лист, Дворжак и Малер. Неговият прочит се отличава със стилова прецизност и познаване на голямата централноевропейска традиция.

Под негово диригентство Софийската филхармония ще изпълни Втората симфония в ре мажор, оп. 36 от Лудвиг ван Бетовен. Композирана в един от най-тежките лични периоди за Бетовен, творбата отказва да се подчини на отчаянието. Тя избира движението, светлината и вярата в човешката сила – музика, в която вече се усеща революционният характер на зрелия Бетовен.

Концертът е част от новия сезон на Софийската филхармония, изграден от маестро Найден Тодоров около идеята за големите музикални срещи. На 13 септември тази идея получава силен и конкретен образ: един от най-значимите български цигулари, диригент с огромен европейски опит и две произведения, в които личната драма се превръща в изкуство с универсална сила.

Последни билети са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.